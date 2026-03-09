Znamy oficjalne wyniki niedzielnych wyborów do parlamentu Badenii-Wirtembergii. Zwycięzcą zostali Zieloni z wynikiem 30,3 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła CDU - 29,7 proc., a trzecie - Alternatywa dla Niemiec z poparciem 18,7 proc.

Premierem Badenii-Wirtembergii zostanie Cem Oezdemir / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Zieloni wygrali wybory do parlamentu Badenii-Wirtembergii z wynikiem 30,3 proc. Kto zostanie premierem?

Wynik CDU uznawany jest za rozczarowujący, komentatorzy piszą o "wstydliwej porażce".

Prócz Zielonych, CDU oraz AfD w parlamencie Badenii-Wirtembergii znajdzie się jeszcze SPD (5,5 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły natomiast liberalna FDP (4,4 proc.) oraz Lewica (4,4 proc.).

Są to dane po przeliczeniu ponad 99,5 proc. wszystkich głosów. W porównaniu do badań exit poll w oficjalnych wynikach stopniała przewaga Zielonych nad CDU.

W parlamencie Badenii-Wirtembergii Zieloni będą mogli liczyć na 57 deputowanych, CDU na 56, AfD na 35, a SPD na 10.

Cem Oezdemir będzie premierem

Premierem Badenii-Wirtembergii zostanie reprezentujący Zielonych Cem Oezdemir. Polityk stanie prawdopodobnie na czele koalicji Zieloni-CDU, która rządzi w landzie od 2016 roku. Mający tureckie korzenie 60-letni Oezdemir ma za sobą bogatą polityczną karierę. Był m.in. federalnym ministrem edukacji, europarlamentarzystą i szefem Zielonych.

W powyborczą noc Oezdemir wezwał CDU do współpracy i zachowania koalicji z Zielonymi. Lider CDU w tym landzie Manuel Hagel wykluczył równocześnie możliwość wyboru na premiera Badenii-Wirtembergii przy wsparciu AfD. Na żadne stanowisko na świecie nie chciałbym zostać wybrany głosami AfD - stwierdził.

Lider AfD w Badenii-Wirtembergii Markus Frohnmaier ocenił, że głosowanie pokazało, że wyborcy chcą zmiany kursu. Jedna rzecz jest jasna, Badenia-Wirtembergia chce konserwatywnej większości - stwierdził w rozmowie ze stacją ZDF. AfD w landzie podwoiło prawie swój wynik sprzed pięciu lat, gdy uzyskało 9,7 proc. głosów. O sukcesie w niedzielę mówiła liderka partii Alice Weidel.

Rozczarowujący wynik chadeków

Zważywszy na to, że jeszcze kilka miesięcy temu przewaga CDU na Zielonymi wynosiła w sondażach w Badenii-Wirtembergii nawet kilkanaście punktów procentowych, wynik chadeków uznawany jest za rozczarowanie. W pierwszych komentarzach agencja dpa pisze o "wstydliwej porażce", a "Sueddeutsche Zeitung" o "wstrząsie w CDU, który sięgnie Berlina". Wybory w Badenii-Wirtembergii, pierwsze z pięciu w tym roku na poziomie krajów związkowych, uważane były za ważny test popularności chadeckiego kanclerza Friedricha Merza po blisko roku jego rządów w Berlinie.

Po wyborach z urzędem premiera Badenii-Wirtembergii po 15 latach na tym stanowisku pożegna się 77-letni Winfried Kretschmann. To pierwszy w historii landowy premier z partii Zielonych w Niemczech. Żaden inny polityk nie rządził Badenią-Wirtembergią dłużej niż on.

Badenia-Wirtembergia to trzeci co do wielkości kraj związkowy Niemiec zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Land jest ważnym ośrodkiem kluczowego dla Niemiec przemysłu motoryzacyjnego, znajdują się w nim siedziby firm Mercedes-Benz i Porsche. Zgodnie z sondażami wyborcy w Badenii-Wirtembergii za główny temat uznawali gospodarkę, na drugim miejscu była kwestia klimatu i środowiska.