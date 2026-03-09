Tragiczny wypadek w Zielonej Górze w Lubuskiem. Balon pasażerski zahaczył o jeden z budynków w rejonie ulicy Chrobrego. Zginęła jedna osoba, która wypadła z kosza. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Do tragicznego wypadku doszło o poranku w Zielonej Górze. W rejonie ul. Chrobrego balon pasażerski zahaczył o blok.
Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Piłat, dwie osoby opuściły kosz o własnych siłach.
Ze wstępnych informacji wynikało, że w środku znajdowała się też trzecia osoba, która wypadła z kosza. Niestety, poszukiwania zakończyły się tragicznie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ciało tej osoby znaleziono na dachu jednego z bloków. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować.
Służby na miejscu zajmują się zabezpieczeniem miejsca oraz wyjaśnieniem okoliczności tego wypadku.
Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, balon należał do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W rejonie ulicy Chrobrego w Zielonej Górze występują duże utrudnienia. Zmieniono między innymi trasy kursowania miejskiej komunikacji.
