Szwedzki rząd planuje obniżenie wieku odpowiedzialności karnej. Za najpoważniejsze przestępstwa mogliby być karani już 13-latkowie. Obecnie sankcjami mogą zostać objęte jedynie osoby, które ukończyły 15 lat. Ma to być odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci wykorzystywanych przez gangi do popełniania brutalnych czynów bez groźby poważnych konsekwencji prawnych.

Szwecja chce obniżyć wiek odpowiedzialności karnej do 13 lat – odpowiedź na rosnącą przestępczość wśród dzieci / East News/JONATHAN NACKSTRAND/AFP.Shutterstock /

Szwedzki rząd planuje obniżyć wiek odpowiedzialności karnej z 15 do 13 lat w przypadku najpoważniejszych przestępstw, by przeciwdziałać wykorzystywaniu dzieci przez gangi.

Propozycja spotkała się z krytyką m.in. policji i służby więziennej, które obawiają się negatywnych skutków dla dzieci i systemu penitencjarnego.

Projekt ustawy trafi do Rady Legislacyjnej, a nowe przepisy mogą wejść w życie już latem tego roku.

Sprawę opisał portal BBC.

Szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer podkreślił, że kraj znajduje się w "sytuacji nadzwyczajnej", a powstrzymanie wykorzystywania dzieci przez zorganizowane grupy przestępcze to "kluczowe zadanie" dla rządu. Nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte, miałyby wejść w życie już latem tego roku.

Zmiana nie dotyczyłaby wszystkich przestępstw - obejmie jedynie najcięższe, takie jak morderstwo, usiłowanie zabójstwa, poważne zamachy bombowe, przestępstwa z użyciem broni oraz gwałty ze szczególnym okrucieństwem. W niektórych przypadkach młodociani sprawcy mogliby trafić do więzienia.

Przestępczość wśród dzieci zatrważająco wysoka

Według danych Szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości, liczba przestępstw popełnianych przez osoby poniżej 15. roku życia podwoiła się w ostatniej dekadzie. Rząd, który objął władzę w 2022 roku, zapowiadał zdecydowaną walkę z przestępczością zorganizowaną.

Pomysł spotkał się jednak z krytyką wielu instytucji, w tym policji, służby więziennej i kuratorów. Przeciwnicy zgadzają się, że należy ukrócić werbowanie dzieci przez przestępców. Obawiają się jednak, że obniżenie wieku odpowiedzialności karnej może spowodować, że jeszcze młodsze dzieci będą wciągane w działalność kryminalną. Służba więzienna ostrzega, że system nie jest przygotowany na tak młodych osadzonych, a ich izolacja może naruszać prawa dziecka. Wskazuje się także, że dzieci powinny być objęte opieką, a nie karane więzieniem.

Rząd konsultował projekt z 126 instytucjami i organizacjami.

Fredrik Hjulström, lokalny urzędnik analizujący propozycję, stwierdził, że brakuje jej merytorycznych argumentów i jest motywowana politycznie - w tym roku w Szwecji odbędą się wybory parlamentarne.

Projekt trafi teraz do Rady Legislacyjnej, która oceni go przed skierowaniem do parlamentu.