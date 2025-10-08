To właśnie te "komórki" dla cząsteczek sprawiają, że MOF-y są tak wszechstronne. Można je zaprojektować tak, by wychwytywały dwutlenek węgla z atmosfery, oczyszczały wodę z toksycznych związków, magazynowały wodór, a nawet spowalniały dojrzewanie owoców poprzez pochłanianie etylenu. W ostatnich latach MOF-y znalazły zastosowanie w dziesiątkach dziedzin - od ochrony środowiska, przez medycynę, aż po przemysł elektroniczny.

Od drewnianych kulek do Nagrody Nobla

Jak przypomina w swoich materiałach Królewska Szwedzka Akademia Nauk, historia tej przełomowej technologii zaczyna się w latach 70. XX wieku, w laboratorium na Uniwersytecie w Melbourne. Richard Robson przygotowując się do zajęć ze studentami, zlecił wykonanie modeli atomów z drewnianych kulek. Każda kulka miała otwory w miejscach, gdzie powinny powstać wiązania chemiczne. To właśnie wtedy Robson doznał olśnienia - układ otworów na kulkach odzwierciedlał naturalne predyspozycje atomów do łączenia się w określony sposób.