Stolica Malty, Valletta, została uznana za najlepsze europejskie miasto w prestiżowym plebiscycie "Condé Nast Traveller’s Readers’ Choice Awards". Wyróżnienie przyznali czytelnicy magazynu, doceniając niezwykłą atmosferę, bogactwo zabytków oraz wyjątkową kuchnię. Na podium znalazły się także Oslo i Wiedeń. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło takich miejsc jak Kopenhaga, Madryt, Monachium, Lizbona, Sztokholm, San Sebastian i Palma.
- Valletta została wyróżniona jako najlepsze europejskie miasto według czytelników "Condé Nast Traveller".
- Stolica Malty zachwyca zabytkami, klimatem i wyśmienitą kuchnią: jest tam aż 30 restauracji wyróżnionych w Przewodniku Michelin.
- Oslo zajęło drugie miejsce, oferując połączenie nowoczesności i natury.
- Wiedeń drugi rok z rzędu znalazł się na trzecim miejscu rankingu.
- W pierwszej dziesiątce znalazły się również Kopenhaga, Madryt, Monachium, Lizbona, Sztokholm, San Sebastian i Palma.
"Niewielka, ale niewątpliwie potężna" - takim mianem określono Vallettę na łamach magazynu "Condé Nast Traveller". To najmniejsza europejska stolica, która szczyci się największym nagromadzeniem zabytków na świecie. Miasto zostało w całości wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jego urok doceniają zarówno turyści, jak i filmowcy. Valletta była tłem dla takich hitów jak "Gladiator" czy "Gra o tron". Miasto przyciąga również smakoszy - na miejscu można skosztować połączenia kuchni włoskiej, arabskiej i brytyjskiej. Co więcej, aż 30 restauracji zostało wyróżnionych w Przewodniku Michelin.
Drugie miejsce w rankingu zajęło Oslo - stolica Norwegii. Czytelnicy docenili równowagę między nowoczesnością a bliskością natury.
"To miasto ma dwie płaszczyzny. Z jednej strony, to świat szybko rozwijającej się technologii, eksperymentalnego designu i nieziemskiej architektury. Z drugiej strony, otoczone jest gęstymi lasami. Krajobrazy te mogą kontrastować, ale są płynnie ze sobą powiązane" - uzasadniono na łamach magazynu.
Z kolei na trzecim miejscu uplasował się Wiedeń, który już drugi rok z rzędu znalazł się w ścisłej czołówce. Stolica Austrii zachwyca m.in. zabytkami, kulturą i wyjątkową atmosferą.
W tegorocznej edycji plebiscytu czytelnicy wybrali także inne wyjątkowe miasta. W czołowej dziesiątce znalazły się: Kopenhaga, Madryt, Monachium, Lizbona, Sztokholm, San Sebastian oraz Palma - stolica Majorki. W zestawieniu liczącym łącznie 20 miast nie pojawiło się ani jedno leżące w Polsce.