Już w listopadzie podróżnych czekają poważne utrudnienia na kolei. Dworzec Warszawa Centralna zostanie całkowicie zamknięta na ponad tydzień. Od 8 do 16 listopada żaden pociąg się tam nie zatrzyma. Powodem są niezbędne prace modernizacyjne, które mają zwiększyć przepustowość tej stacji. Pociągi dalekobieżne, regionalne i podmiejskie będą kierowane na inne dworce w stolicy.

Dworzec Centralny w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Warszawa Centralna zostanie zamknięta od 8 do 16 listopada 2025 roku.

Przyczyną zamknięcia są prace modernizacyjne związane z zabudową trapezu rozjazdowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wszystkie pociągi dalekobieżne, regionalne i podmiejskie będą omijać Warszawę Centralną.

Składy będą kierowane na inne dworce: Warszawa Główna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Gdańska i Warszawa Wschodnia.

Warszawa Centralna zamknięta: Utrudnienia dla pasażerów w listopadzie

Na początku listopada podróżni, którzy korzystają warszawskiej kolei - docelowo lub przejazdem - muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Kluczowy dworzec Warszawa Centralna zostanie wyłączony z użytku na ponad tydzień: od 8 do 16 listopada. W tym czasie żaden pociąg się tam nie zatrzyma, a cały transport kolejowy zostanie przekierowany na inne stołeczne stacje.

Powodem zamknięcia Warszawy Centralnej jest wykonanie zaplanowanych modernizacji. Wykonana zostanie zabudowa trapezu rozjazdowego oraz nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK). W efekcie ma to poprawić przepustowość stacji, co w przyszłości pozwoli na obsłużenie większej liczby pasażerów. Wartość prac to około 6,5 mln złotych - podaje PKP PLK w komunikacie.

Zmiana tras pociągów: Gdzie zatrzymają się składy?

Podczas zamknięcia dworca wszystkie pociągi dalekobieżne, regionalne i podmiejskie będą omijać Warszawę Centralną. Przewoźnik wskazuje przygotowane objazdy:

Wybrane składy zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście .

oraz . Pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna .

. Pociągi z kierunku wschodniego będą kończyć trasę na stacji Warszawa Wschodnia.

Największa inwestycja kolejowa w Warszawie

Modernizacja Warszawy Centralnej to tylko część szeroko zakrojonego projektu przebudowy linii, która łączy stołeczne dworce: Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią. Cała inwestycja ma kosztować około 8 mld zł i obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury kolejowej w centrum stolicy. Dzięki temu w przyszłości podróżowanie w obrębie Warszawy ma być szybsze i bardziej komfortowe.

Sposób przekazywania informacji o zamknięciu Dworca Centralnego wywołał sporo kontrowersji wśród pasażerów. PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały komunikat o zmianach przy okazji ogłaszania korekty rozkładu jazdy, co według wielu osób nie było wystarczająco czytelne.