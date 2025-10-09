Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą państwa członkowskie UE do utworzenia wspólnego centrum dowodzenia obroną przed dronami. Stanowisko wystosowano w odpowiedzi na nasilające się rosyjskie prowokacje. Deputowani zaapelowali również o przyspieszenie budowy tzw. muru dronowego. Szczególny nacisk położono na opracowanie jednolitego planu przeciwdziałania rosyjskiej wojnie hybrydowej.

Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą rosyjskie prowokacje militarne i ataki hybrydowe z użyciem dronów.

Europosłowie uznali naruszenia przestrzeni powietrznej państw UE i NATO za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. W dokumencie wyrażono pełną solidarność z Polską, Estonią, Rumunią i Danią.

PE zaapelował o przyspieszenie budowy "muru dronowego" na wschodniej granicy UE i NATO. Europosłowie wezwali do stworzenia wspólnego centrum dowodzenia i kontroli działań antydronowych.

Zażądano również wpisania Rosji na listę państw wysokiego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Wspólne centrum dowodzenia i budowa "muru dronowego"

Europosłowie poparli utworzenie wspólnego europejskiego centrum dowodzenia i kontroli dla działań związanych z dronami i systemami antydronowymi. Byłoby one zintegrowane z architekturą obrony NATO. Podkreślono również potrzebę regularnych ćwiczeń i szkoleń z udziałem sił zbrojnych, służb cywilnych i policyjnych, aby zwiększyć gotowość na ataki z użyciem dronów oraz inne zagrożenia hybrydowe.

W dokumencie wskazano, że kluczowym wyzwaniem pozostaje koszt przechwytywania dronów. Parlament Europejski zaapelował o zwiększenie inwestycji w rozwój tańszych i jednocześnie bardziej efektywnych systemów obrony przed dronami. Wskazywano także na konieczność uproszczenia przepisów środowiskowych dotyczących produkcji sprzętu obronnego. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność wsparcia współpracy przemysłowej z Ukrainą, która posiada zweryfikowane doświadczenie bojowe i technologiczne w dziedzinie dronów.

Rosja na liście państw wysokiego ryzyka

Parlament Europejski przypomniał, że "rosyjskie ataki hybrydowe, sabotaż i ingerencje w przestrzeń powietrzną UE stanowią formę terroryzmu państwowego". Europosłowie zaapelowali o wpisanie Rosji na listę państw wysokiego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego, przyjęta zdecydowaną większością głosów, stanowi reakcję na coraz częstsze incydenty. Chodzi o prowokacje z udziałem rosyjskich dronów i samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną krajów należących do Unii Europejskiej i NATO. Europosłowie podkreślili, że tego typu działania są "rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i stanowią realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie". W dokumencie wyrażono pełną solidarność z państwami, które w ostatnich miesiącach doświadczały prowokacji ze strony Rosji.

Nowe wyzwania: Wojna hybrydowa i potrzeba skoordynowanych działań

Europarlament wezwał Komisję Europejską i Radę UE do opracowania kompleksowego planu przeciwdziałania rosyjskiej wojnie hybrydowej we wszystkich domenach: lądowej, morskiej, powietrznej i cyfrowej. W rezolucji podkreślono konieczność gotowości do użycia "proporcjonalnych środków odwetowych". Wskazano również na potrzebę wystosowania jasnego sygnału, że każde państwo naruszające suwerenność członków UE spotka się z natychmiastową reakcją.

W rezolucji z zadowoleniem odnotowano reakcję NATO, w tym przechwycenie rosyjskich maszyn nad Estonią oraz zestrzelenie dronów nad terytorium Polski. Parlament Europejski ocenił, że wspólna obrona powietrzna wschodniej flanki Sojuszu powinna być wzmocniona w ramach operacji Wschodnia Straż. Europosłowie zaapelowali również o przyspieszenie prac nad tzw. murem dronowym, który ma chronić wschodnią granicę Unii i NATO przed naruszeniami przestrzeni powietrznej oraz atakami dronów.