Porównał Węgry do szpitala psychiatrycznego

Pisarz kilkukrotnie krytykował rząd w Budapeszcie, mówiąc m.in. w tegorocznym wywiadzie ze szwedzką gazetą "Svenska Dagbladet", że "w dzisiejszych Węgrzech nie ma już żadnej nadziei", a "demokracja jest bardzo krucha".

Laureat literackiej Nagrody Nobla zauważył m.in., że "Viktor Orban i jego współpracownicy nazywają naszą historię chwalebną". To absurd. Węgierska historia składa się wyłącznie z porażek - stwierdził.

W wywiadzie udzielonym w grudniu ub.r. w Nowym Jorku Laszlo Krasznahorkai porównał Węgry do szpitala psychiatrycznego, z którego odeszli lekarze. Stwierdził, że problemem jest przede wszystkim to, że w takich krajach, jak Węgry czy Niemcy, miliony ludzi głosują na radykalnie prawicowe ugrupowania.

Pisarz komentował również działania rządu Orbana wobec rosyjskiej wojny w Ukrainie. Jak kraj (Węgry) może pozostać neutralny, gdy Rosjanie najeżdżają sąsiednie państwo? - pytał w wywiadzie z lutego dla amerykańskiego kwartalnika literackiego "The Yale Review".

Laszlo Krasznahorkai - 122. laureat literackiej Nagrody Nobla

Laszlo Krasznahorkai został w czwartek 122. laureatem literackiej Nagrody Nobla. Poprzednim węgierskim pisarzem, który otrzymał literacką Nagrodę Nobla, był Imre Kertesz, laureat z 2002 roku.