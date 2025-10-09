Węgierski pisarz Laszlo Krasznahorkai, tegoroczny laureat literackiej Nagrody Nobla, podziękował premierowi Viktorowi Orbanowi za gratulacje, jednocześnie podkreślając, że nie zamierza rezygnować z krytyki wobec jego polityki. "Pozostanę wolnym pisarzem" - zadeklarował Węgier na platformie X, wyraźnie dystansując się od poglądów i działań szefa tamtejszego rządu.
"Dziękuję premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi za gratulacje. Nadal będę jednak przeciwny jego politycznym działaniom i ideom. Pozostanę wolnym pisarzem" - zaznaczył Laszlo Krasznahorkai w czwartek wieczorem we wpisie na platformie X.
Szef węgierskiego rządu pogratulował wcześniej rodakowi, pisząc na platformach społecznościowych, że "napełnił on swój naród dumą".