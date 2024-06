Najwięcej turystów odwiedza Wersal - tak wynika z badania analityków Holidu. Rocznie przyjeżdza go zobaczyć 15 mln osób. Na podium znalazły się też islandzka Błękitna Laguna i budapesztańskie termy Szechenyi.

Wersal i ogrody / shutterstock / Shutterstock

Wersal znalazł się się na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zatłoczonych atrakcji turystycznych. Sama Francja jest najchętniej odwiedzanym krajem na świecie. Według danych analityków, Wersal odwiedza 15 mln osób rocznie.

Na drugim miejscu uplasowała się islandzka Błękitna Laguna. Jak informują organizatorzy konkursu, tę atrakcję jeszcze 30 lat temu odwiedzało zaledwie około 50 tys. gości rocznie. Dziś jest ich 1,3 miliona.

Termy Szechenyi w Budapeszcie, czyli największy kompleks łaźni termalnych w Europie, zajął trzecie miejsce w zestawieniu. Działający od 1913 roku obiekt odwiedza około 1,5 miliona turystów rocznie.

Za podium znalazł się Zamek Bran, zwany Zamkiem Drakuli, najsłynniejsza atrakcja turystyczna Rumunii. W 2023 roku odwiedziło go ponad milion turystów. Taka sama liczba odwiedzających wybiera się też każdego roku do Parku Narodowego Jezior Plitwickich w Chorwacji.



Ludzi przyciąga jego naturalne piękno, z kaskadowymi wodospadami i bujnymi lasami, a także dobrze utrzymanymi szlakami spacerowymi. Obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku mógł z tej listy zostać usunięty ze względu na przytłaczającą liczbę odwiedzających i jej wpływ na delikatne ekosystemy parku - czytamy w podsumowaniu rankingu.



Kolejnych pięć najbardziej zatłoczonych europejskich atrakcji turystycznych to praski Most Karola, Fontanna di Trevi, opactwo Mont Saint-Michel, hala gastronomiczna Time Out Market w Lizbonie i wenecki Plac Św. Marka

W badaniu przeprowadzonym przez platformę Holidu, eksperci wzięli pod lupę recenzje zamieszczone przez podróżników w serwisie Tripadvisor.