Dramatyczne doniesienia z Nigerii. W stolicy kraju, Abudży, lekarze rozpoczęli w poniedziałek 7-dniowy strajk ostrzegawczy, chcąc zwrócić uwagę na plagę węży w szpitalach publicznych. Kilku lekarzy zmarło po ukąszeniu.

Węże są prawdziwą plagą w Nigerii / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nasze szpitale zaatakowały węże; niektórzy lekarze zmarli od ich ukąszeń, a inni nabawili się przez to choroby psychicznej. Nie możemy leczyć pacjentów, bo w takim stanie możemy być dla nich zagrożeniem - tłumaczył decyzję o rozpoczęciu strajku prezes stowarzyszenia lekarzy rezydentów Geroge Ebong.

Oprócz uporania się z wężami nigeryjscy lekarze żądają również natychmiastowej wypłaty zaległych wynagrodzeń i przywrócenia rekrutacji nowych lekarzy, którą rząd wstrzymał w 2023 roku.

Węże zabijają w Nigerii

Dotychczas w Nigerii to pacjenci ukąszeni przez węże przybywali do szpitali po pomoc. Nigeria jest krajem najbardziej dotkniętym ukąszeniami tych gadów, które często osiągają rozmiary epidemii.

W kraju żyje 29 gatunków węży, które są bardzo aktywne podczas trwającej od kwietnia do października pory deszczowej, a które każdego roku przyczyniają się do śmierci ponad 1,5 tys. osób.

Najbardziej dramatyczny był rok 2021, kiedy z powodu ukąszeń zmarło ponad 2 tys. Nigeryjczyków, a kolejne 1,5 tys. straciło z tego powodu rękę lub nogę, które trzeba było amputować.