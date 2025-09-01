Szokującego odkrycia dokonała mieszkanka Łodzi. W szufladzie w swoim mieszkaniu znalazła dwumetrowego węża. Trwają poszukiwania jego właściciela.

Zamiast sztućców w szufladzie był wąż / Shutterstock

O nietypowym znalezisku w jednym z budynków przy ul. Urzędniczej w Łodzi poinformowała Straż Miejska.

Mieszkanka Łodzi doznała szoku, kiery otwierając szufladę zobaczyła w środku ogromnego węża.

Pyton królewski trafił już pod opiekę specjalistów, a służby poszukują jego właściciela.

Jak wąż w ogóle dostał się do mieszkania? Tego nie wie nikt.

Python regius jest często wybierany przez początkujących hodowców ze względu na łagodny charakter i łatwą pielęgnację. Wąż ten pochodzi z Afryki, jest niejadowity i prowadzi nocny tryb życia.



