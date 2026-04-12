Znamy pierwsze cząstkowe wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Opozycyjna partia Tisza zdecydowanie prowadzi, a Viktor Orban złożył już telefoniczne gratulacje swojemu rywalowi - Peterowi Magyarowi.

Węgrzy wybrali. Trwa liczenie głosów

Po godz. 20 pojawiły się pierwsze, cząstkowe wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

Po godzinie 21 lider opozycyjnej Tiszy Peter Magyar poinformował na Facebooku, że urzędujący premier Węgier Viktor Orban pogratulował mu zwycięstwa. Chwilę później Orban poinformował w wystąpieniu publicznym, że Fidesz przechodzi do opozycji, że wyniki wyborów "są bolesne", ale że pogratulował "zwycięskiej partii".

Orban przekazał: Nigdy się nie poddamy.

Obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 136 mandatów dla Tiszy, 56 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 60, 24 proc. głosów.

Obecny wynik opozycyjnej Tiszy daje jej większość kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjmowanych przez rząd premiera Viktora Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów. Większość ta wynosi 133 mandaty.

Wszyscy, z którymi rozmawiałem podkreślają, że teraz [wieczorem - przyp. red.] poznamy dopiero pierwsze policzone głosy, a wszystko rozstrzygnie się dopiero jutro rano. Dlatego każdy podkreśla, że ta cierpliwość, o której mówił Peter Magyar jest teraz bardzo istotna. Z drugiej strony każdy jest niemal przekonany, że tym razem wygra opozycja, a Viktor Orban poniesie pierwszą od 16 lat klęskę - relacjonuje z Budapesztu wysłannik RMF FM Jakub Rybski.

Do godz. 18.30 w wyborach zagłosowało 77,8 proc. wyborców, czyli 5 856 515 osób.

Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19.

Węgrzy wybierali w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.