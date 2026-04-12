Po zakończeniu głosowania na Węgrzech nie ma wyników exit poll, do których przyzwyczajeni jesteśmy w Polsce. Niektóre z niezależnych ośrodków sondażowych opublikowały natomiast wyniki badań, przeprowadzonych tuż przed wyborami. Oto one.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych na Węgrzech dobiegło końca.

Do godziny 18:30 zagłosowało prawie 78 procent uprawnionych - to absolutny rekord. Lokale wyborcze zamknięto punktualnie o godzinie 19:00.

Pierwsze cząstkowe wyniki - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane około godz. 20 - poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI).

Ponieważ jednak na Węgrzech nie ma wyników exit poll, publikuje się wyniki sondaży przeprowadzonych tuż przed wyborami.

Sondaż dla Mediany

Centroprawicowa, opozycyjna partia Tisza na Węgrzech miała zdobyć 135 mandatów w 199-osobowym parlamencie Węgier, wyprzedzając partię Fidesz premiera Viktora Orbana.

To dane z sondażu przeprowadzonego w dniach poprzedzających niedzielne wybory przez instytut badawczy Mediana.

Zgodnie z badaniem ogłoszonym w telewizji RTL Klub i przeprowadzonym między 7 a 11 kwietnia, skrajnie prawicowa partia Mi Hazánk (Nasza Ojczyzna) nie przekroczyłaby 5 proc. progu wyborczego, aby dostać się do parlamentu.

Sondaż dla Telex.hu

Według sondażu ogłoszonego na stronie informacyjnej Telex.hu, partia Tisza miała zdobyć 132 mandaty w 199-osobowym parlamencie Węgier.

Tisza na Węgrzech była popierana przez 55 proc. wyborców w porównaniu do 38 proc, dla rządzącej partii Fidesz premiera Viktora Orbana. Sondaż został przeprowadzony przez instytut badawczy 21 Research Centre w dniach poprzedzających niedzielne wybory.

Węgrzy wybierali w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju miał prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddawali jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.



