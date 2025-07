Dzień po tym, jak w obwodzie amurskim na Dalekim Wschodzie Rosji rozbił się samolot pasażerski An-24 z ponad 40 osobami na pokładzie, w piątek problemy miała kolejna rosyjska maszyna. Załoga Boeinga 737, lecącego z Nowosybirska do Soczi, zgłosiła spadek ciśnienia w kabinie.

Samolot linii lotniczych S7 Airlines, znanych również jako Siberia Airlines (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rosyjska agencja TASS poinformował w piątek, że załoga samolotu pasażerskiego Boeing 737 - lecącego z Nowosybirska do Soczi - tuż po starcie zgłosiła spadek ciśnienia w kabinie i podjęła decyzję o powrocie na lotnisko w Nowosybirsku. Portal Kubnews podał, że maszyna należy do linii lotniczych S7 Airlines (są one również znane jako Siberia Airlines).

"Boeing 737, który leciał z Nowosybirska do Soczi, zgłosił po starcie możliwość dekompresji. Załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko" - podało źródło agencji.

Prokuratura, cytowana przez TASS, przekazała, że "załoga samolotu linii lotniczych Siberia Airlines podjęła decyzję o powrocie na lotnisko odlotu w celu sprawdzenia systemu hermetyzacji i systemów zapewniających prawidłowe ciśnienie w kabinie samolotu".

Na razie nie ma informacji, by maszyna wylądowała na lotnisku w Nowosybirsku.

Artykuł będzie aktualizowany.

W czwartek rozbił się An-24