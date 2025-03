Pełzający po podłodze jednego z wagonów wąż wywołał panikę w pociągu dużych prędkości we Włoszech. Wszystkich pasażerów ewakuowano, a pociąg do Mediolanu dojechał pusty. Niejadowity - jak się później okazało - gad tak dobrze się ukrył, że trzeba było rozmontować część w wagonie, aby go wydostać.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do tej niezwykłej historii doszło w nowoczesnym pociągu dużych prędkości - Frecciarossa (czerwona strzała), który jechał z Lecce w Apulii na południu Włoch do Mediolanu - informują włoskie media. Prawie w połowie drogi podróżni zobaczyli na podłodze średniej wielkości węża. W wagonie wybuchła panika, ludzie uciekli ze swoich miejsc. Podniesiono alarm: wąż w pociągu. Podjęto decyzję o zatrzymaniu składu na najbliższej stacji w Ankonie. Wtedy do akcji wkroczyli karabinierzy ze straży leśnej wyposażeni w specjalny sprzęt, by schwytać węża. Gad schował się jednak w otworze wentylacyjnym i nie można było go stamtąd wydostać. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i odjechali później innym pociągiem. Ich skład odjechał do Mediolanu, ale pusty. Aby uwolnić węża, konieczne było rozmontowanie części wentylacji, w której się ukrył. Okazało się, że był to niegroźny wąż zbożowy. W jaki sposób dostał się do wagonu? Tego nie wiadomo. Wąż zbożowy / Shutterstock Zobacz również: Najstarsza na świecie fryzjerka pracuje od 90 lat. I przestawać nie zamierza

