Śledczy Michael Reid powiedział dziennikarzom, że pasażerowie zauważyli, że nastolatek miał przy sobie broń, gdy wspinał się po schodach do samolotu. Mężczyzna został obezwładniony przez co najmniej trzech pasażerów - przekazał.

Bez wątpienia był to bardzo przerażający moment dla ludzi w samolocie - powiedział i pochwalił jednocześnie odwagę tych, którzy obezwładnili podejrzanego.

Barry Clark, jeden z pasażerów, powiedział australijskiemu nadawcy publicznemu ABC, że nastolatek wyglądał na ubranego jak pracownik lotniska i widać było, że jest "zdenerwowany". Wszystko, co mogłem zrobić, to usunąć broń z drogi, a potem go przytrzymać i rzucić na ziemię, aż przyjechała policja - mówił.

Policja poinformowała, że nikt nie został ranny. Śledczy znaleźli samochód i dwie torby należące do podejrzanego w pobliżu.

Lotnisko Avalon obsługiwane jest wyłącznie przez Jetstar, tanią linię lotniczą zarządzaną przez Qantas. W oświadczeniu firma poinformowała, że współpracuje z władzami w celu zbadania incydentu. "Wiemy, że była to bardzo stresująca sytuacja" - czytamy w oświadczeniu. "Jesteśmy szczerze wdzięczni klientom, którzy pomogli naszej załodze bezpiecznie zarządzać sytuacją" - dodano.