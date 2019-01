Amerykańscy prokuratorzy federalni prowadzą śledztwo w sprawie chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei Technologies Co. badając rzekomą kradzież tajemnic handlowych T-Mobile US Inc. i innych amerykańskich firm - podał w środę Wall Street Journal.

Zdjęcie ilustracyjne /PAP/CTK/VIt Simanek /PAP/CTK

