Szefowa KE wyraziła przekonanie, że "Unia Europejska będzie kontynuować bardzo dobrą współpracę z Polską".

Orban nie kryje radości

Radości z niedzielnego rozstrzygnięcia w Polsce nie krył natomiast premier Węgier Victor Orban. "Wielka wygrana dla Polski, wielka wygrana dla współpracy w Grupie Wyszehradzkiej." - napisał w poniedziałek na Facebooku.

Z kolei we wpisie na X-ie zwrócił uwagę na to, że "wybory w Polsce trzymały w napięciu do ostatniej chwili".

"Powodzenia, Panie Prezydencie!" - oświadczył, kończąc wpis w języku polskim.