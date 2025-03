Wiceprezydent USA J.D Vance krytycznie odniósł się do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że byłby zszokowany, gdyby Donald Trump poparł tego typu inicjatywę.

Nie rozmawiałem z prezydentem o tej konkretnej kwestii, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenienie broni jądrowej dalej na wschód Europy — powiedział J.D. Vance. W ten sposób odpowiedział na pytanie o wywiad prezydenta RP Andrzeja Dudy dla "Financial Times", w którym wezwał on USA do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski w charakterze środka odstraszającego przed możliwą agresją Rosji.

Musimy być ostrożni. Ryzykujemy życiem ludzkiej cywilizacji. Prezydent Trump uznaje się - i tak jest - za prezydenta pokoju. Ludzie tacy jak Joe Biden sennie wprowadzali nas w konflikt nuklearny, a Donald Trump ma zupełnie inne podejście - tłumaczył amerykański wiceprezydent.

Musimy zachować zimną krew - stwierdził Vance. Odnosząc się do rosyjskiej agresji na Ukrainę ocenił, że "wojna jest głupia" i nigdy by się nie wydarzyła, gdyby Donald Trump był w 2022 prezydentem. Dodał, że kontynuowanie konfliktu nie jest w niczyim interesie.