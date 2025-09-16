We Lwowie prowadzone będą zakrojone na szeroką skalę działania kontrwywiadowcze. Celem operacji, w której wezmą udział m.in. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jest zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym i dywersyjnym w warunkach rosyjskiej agresji. Mieszkańcy powinni się liczyć z ograniczeniami w ruchu pieszym i samochodowym.

We Lwowie prowadzone będą zakrojone na szeroką skalę działania kontrwywiadowcze (zdjęcie ilustracyjne) / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek, że w dniach 16-18 września na terenie całego Lwowa będą prowadzone działania kontrwywiadowcze. W operację zaangażowane zostaną także siły m.in. Narodowej Policji, Wojskowej Służby Porządkowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy, Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz Gwardii Narodowej.

Jak podkreśla SBU, głównym celem działań jest zapobieganie aktom terrorystycznym i dywersyjnym, a także neutralizacja zagrożeń związanych z działalnością wywiadowczą przeciwko Ukrainie. Działania te mają również zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w warunkach trwającej wojny.

Utrudnienia dla mieszkańców

W trakcie operacji przewidziane są ograniczenia w ruchu pieszym i samochodowym na ulicach miasta. Służby będą przeprowadzać kontrole dokumentów oraz przeszukania pojazdów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń możliwe są dodatkowe kontrole osób. Przewidziano także przeszukania terenów i pomieszczeń ogólnodostępnych w celu wykrycia niebezpiecznych przedmiotów.

SBU apeluje do mieszkańców o wyrozumiałość wobec możliwych niedogodności oraz o stosowanie się do poleceń służb. Zaleca się posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości i przestrzeganie zasad obowiązujących w czasie stanu wojennego, w tym godziny policyjnej.

Wzrost zagrożenia we Lwowie

W ostatnich tygodniach we Lwowie doszło do poważnych incydentów: 30 sierpnia zamordowano tam czynnego posła i byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija, a 4 września zatrzymano dwie osoby podejrzane o podłożenie ładunku wybuchowego pod samochód wojskowego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.