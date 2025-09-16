Pozew przeciw dziennikowi "New York Times" za zniesławienie i oszczerstwo złoży Donald Trump. Prezydent USA zapowiedział to na platformie społecznościowej Truth Social. Od mediowego giganta będzie się domagał odszkodowania w wysokości 15 mld dolarów za publikację tekstów o jego związkach z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Wezwanie Donalda Trumpa do ujawnienia wszystkich dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem wyświetlana na budynku Izby Handlowej USA naprzeciwko Białego Domu w Waszyngtonie, lipiec 2025 / ALEX WROBLEWSKI/AFP/East News / East News

Trump idzie na prawniczą wojnę z "New York Times"

Mam dzisiaj wielki zaszczyt złożenia pozwu o 15 mld dolarów za zniesławienie i oszczerstwo przeciw "New York Timesowi" – napisał Trump. "NYT" nie odpowiedział jeszcze na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Trump oskarża dziennik o publikowanie kłamstw na temat jego samego, jego rodziny oraz jego firm, a także ruchów republikańskich, takich jak America First czy Make America Great Again (MAGA).

Trump dodał, że pozew zostanie złożony w stanie Floryda. Nie podał innych szczegółów.

Kontur nagiej kobiety, "Łączą nas pewne rzeczy" i podpis Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych już w zeszłym tygodniu zagroził, że wytoczy proces dziennikowi za teksty na temat kartki urodzinowej dla Epsteina z aluzją seksualną. Na rysunku znajdował się kontur nagiej kobiety i wpis opisujący rzekome relacje między miliarderami.