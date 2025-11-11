Obywatel Ukrainy Serhij K. przerwał strajk głodowy we włoskim więzieniu. Podziękował wszystkim za okazane mu w ostatnich dniach wsparcie i solidarność. Ukrainiec został zatrzymany w związku z zarzutami udziału w ataku na gazociąg Nord Stream w 2022 roku. Niemcy chcą go postawić za to przed sądem.

Ukrainiec podejrzany ws. ataku na Nord Stream przerwał strajk głodowy / Shutterstock/DANISH DEFENCE/AFP/East News / Shutterstock

Adwokat Nicola Canestrini, który reprezentuje Serhija K., poinformował, że Ukrainiec przerwał strajk głodowy, który prowadził we włoskim więzieniu od kilkunastu dni.

Zgoda na przekazanie Serhija K. Niemcom

O przekazanie Ukraińca wystąpił do władz Włoch niemiecki wymiar sprawiedliwości, który chce go postawić przed sądem w sprawie ataku na gazociąg. 49-latek został zatrzymany w sierpniu koło Rimini we włoskim regionie Emilia-Romania, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną.

Według strony niemieckiej Serhij K. nie tylko uczestniczył w sabotażu łączącego Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie gazociągu Nord Stream, ale był także koordynatorem tej akcji.

27 października sąd apelacyjny w Bolonii wyraził zgodę na jego przekazanie Niemcom. Adwokat Serhija K. zapowiedział odwołanie się od tej decyzji do włoskiego Sądu Najwyższego.

31 października osadzony w więzieniu obywatel Ukrainy rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i brakowi odżywiania odpowiedniego w jego stanie zdrowia.

Podziękowania za wsparcie

Nicola Canestrini w oświadczeniu przesłanym PAP wyjaśnił, że jego klient podjął decyzję o przerwaniu strajku po tym, gdy władze włoskie przekazały mu zapewnienia o pełnym poszanowaniu jego praw, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię odpowiedniego odżywiania, jakiego potrzebuje.

Jak dodał adwokat, mężczyzna podziękował wszystkim za okazane mu w tych dniach wsparcie i solidarność.