Obywatel Ukrainy Serhij K. przerwał strajk głodowy we włoskim więzieniu. Podziękował wszystkim za okazane mu w ostatnich dniach wsparcie i solidarność. Ukrainiec został zatrzymany w związku z zarzutami udziału w ataku na gazociąg Nord Stream w 2022 roku. Niemcy chcą go postawić za to przed sądem.
Adwokat Nicola Canestrini, który reprezentuje Serhija K., poinformował, że Ukrainiec przerwał strajk głodowy, który prowadził we włoskim więzieniu od kilkunastu dni.
O przekazanie Ukraińca wystąpił do władz Włoch niemiecki wymiar sprawiedliwości, który chce go postawić przed sądem w sprawie ataku na gazociąg. 49-latek został zatrzymany w sierpniu koło Rimini we włoskim regionie Emilia-Romania, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną.
Według strony niemieckiej Serhij K. nie tylko uczestniczył w sabotażu łączącego Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie gazociągu Nord Stream, ale był także koordynatorem tej akcji.
27 października sąd apelacyjny w Bolonii wyraził zgodę na jego przekazanie Niemcom. Adwokat Serhija K. zapowiedział odwołanie się od tej decyzji do włoskiego Sądu Najwyższego.
31 października osadzony w więzieniu obywatel Ukrainy rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i brakowi odżywiania odpowiedniego w jego stanie zdrowia.
Nicola Canestrini w oświadczeniu przesłanym PAP wyjaśnił, że jego klient podjął decyzję o przerwaniu strajku po tym, gdy władze włoskie przekazały mu zapewnienia o pełnym poszanowaniu jego praw, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię odpowiedniego odżywiania, jakiego potrzebuje.
Jak dodał adwokat, mężczyzna podziękował wszystkim za okazane mu w tych dniach wsparcie i solidarność.