​Dziesiątki wczasowiczów, w tym dzieci i osoby starsze, znalazły się w wodzie po nagłym zatonięciu katamaranu podczas wycieczki u wybrzeży Dominikany. Na szczęście wszyscy zostali uratowani.

Katamaran z 55 osobami na pokładzie zatonął u wybrzeży Dominikany.

Wśród pasażerów były dzieci i osoby starsze.

Akcję ratunkową przeprowadziła Marynarka Wojenna Dominikany i lokalni mieszkańcy.

Wszyscy pasażerowie zostali uratowani.

Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas jednodniowej wycieczki zorganizowanej dla pasażerów niemieckiego statku wycieczkowego Mein Schiff 1. 12-metrowy katamaran Boca de Yuma, przewożący 55 osób, nagle zaczął tonąć w okolicach zatoki Samana u wybrzeży Dominikany. Wśród pasażerów byli zarówno dorośli, jak i dzieci oraz osoby starsze.

Akcja ratunkowa na pełnym morzu

Wczasowicze zostali zmuszeni do skoku do wody i przez pewien czas dryfowali na otwartym morzu w pełnym słońcu. Na szczęście na miejsce szybko dotarła Marynarka Wojenna Dominikany, która wraz z lokalnymi mieszkańcami El Crucero przeprowadziła sprawną akcję ratunkową, rzucając przebywającym w wodzie koła ratunkowe i wciągając ich na pokład.

Chociaż wszyscy pasażerowie zostali uratowani i bezpiecznie wrócili na pokład Mein Schiff 1, nie kryją rozczarowania postawą załogi katamaran Boca de Yuma. Według relacji jednego z uczestników wycieczki, załoga nie udzieliła żadnej pomocy ani nawet nie była świadoma incydentu. Mój statek nie zaoferował żadnej pomocy, ani nawet nic nie wiedział o tym incydencie - powiedział jeden z pasażerów.

Śledztwo i działania zapobiegawcze

Marynarka Wojenna Dominikany oraz lokalne władze rozpoczęły śledztwo w sprawie przyczyn zatonięcia katamaranu oraz identyfikacji osób odpowiedzialnych za organizację rejsu. Firma TUI Cruises, operator Mein Schiff 1, potwierdziła, że współpracuje z organizatorem wycieczki i policją w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Katamaran należał do zewnętrznego podmiotu.

Po zakończeniu akcji ratunkowej wszyscy pasażerowie wrócili na pokład Mein Schiff 1, który zgodnie z planem kontynuuje rejs po Karaibach. Kolejnym przystankiem niemieckiego wycieczkowca będzie Jamajka.