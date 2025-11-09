Ukrainiec Serhij K., oskarżony o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream i przebywający w areszcie we Włoszech, walczy o życie po ogłoszeniu strajku głodowego - poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka. Rodzina i ukraińskie władze alarmują, że stan zdrowia mężczyzny jest krytyczny, a warunki jego przetrzymywania budzą poważne zastrzeżenia.

Wyciek gazu na powierzchni Morza Bałtyckiego po sabotażu na gazociąg Nord Stream (zdjęcie archiwalne) / AFP PHOTO / DANISH DEFENCE / East News

Serhij K., Ukrainiec aresztowany we Włoszech pod zarzutem udziału w sabotażu gazociągu Nord Stream, prowadzi strajk głodowy i jest w stanie krytycznym.

Ukraiński rzecznik praw człowieka apeluje do władz włoskich o poprawę warunków przetrzymywania i poszanowanie praw Serhija K.

Włoski sąd zgodził się na wydanie mężczyzny Niemcom, jednak decyzja ta jest ponownie zaskarżana przez jego obrońcę.

Po więcej informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec przekazał w sobotę wieczorem, że aresztowany we Włoszech w sprawie sabotażu, łączącego Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie, gazociągu Nord Stream Ukrainiec Serhij K. znajduje się w stanie krytycznym po tym, jak wcześniej ogłosił strajk głodowy.

Spotkałem się z Halyną, żoną Serhija K., który został aresztowany we Włoszech pod zarzutem udziału w wysadzeniu gazociągów Nord Stream. Kobieta powiedziała, że Serhij nadal prowadzi strajk głodowy i jest w stanie krytycznym - powiadomił ukraiński rzecznik praw człowieka.

Zaznaczył, że skierował już oficjalne pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwa Sprawiedliwości Włoch, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, rzeczników praw obywatelskich Włoch i regionu Lacjum, a także krajowego gwaranta praw osób pozbawionych wolności.

Ukraiński ombudsman podkreślił, że przetrzymywanie Ukraińca w kolonii o zaostrzonym rygorze w nieodpowiednich warunkach jest "niedopuszczalne" i sprzeczne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wezwał stronę włoską do zapewnienia przestrzegania praw Serhija K.

Serhij K. twierdzi, że jest niewinny

Ukrainiec Serhij K. od 31 października prowadzi strajk głodowy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ukrainiec, który na mocy wyroku sądu we Włoszech ma zostać wydany Niemcom w związku z zarzutami dotyczącymi udziału w ataku na gazociąg Nord Stream, prowadzi od 31 października strajk głodowy. Cztery dni wcześniej sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na przekazanie niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości tego 49-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o atak na gazociąg Nord Stream w 2022 r.

Ukrainiec, były wojskowy, został aresztowany na podstawie Europejskiego Nakazu Zatrzymania w sierpniu koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. Twierdził, że nie miał nic wspólnego z akcją sabotażową i w tamtym czasie przebywał na Ukrainie.

W następnych miesiącach włoskie sądy kolejnych instancji wydały zgodę na przekazanie mężczyzny Niemcom, które chcą wytoczyć mu proces. Jednak włoski Sąd Najwyższy (Kasacyjny) zablokował zgodę wydaną wcześniej przez sąd apelacyjny i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Boloński sąd po raz drugi wyraził zgodę na przekazanie Ukraińca Niemcom, a jego obrońca zapowiedział ponowne zaskarżenie tej decyzji we włoskim Sądzie Najwyższym.