Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj zapowiedział, że w sobotę powinny pojawić się ważne informacje związane z pracami poszukiwawczo-ekshumacyjnymi prowadzonymi we współpracy z Polską w Ukrainie. Pogrzeb szczątków polskich ofiar wydobytych ze zbiorowego grobu w Puźnikach zaplanowano na sobotę. Na uroczystości wybiera się z Polski grupa około 50 osób. Większość z nich, jak donosi reporter RMF FM, jedzie do Puźnik aż z Dolnego Śląska.

Prace ekshumacyjne w Puźnikach, kwiecień 2025 r. / Wojciech Olkusnik / East News

Już jutro, jeśli się nie mylę, zobaczycie nowe wiadomości dotyczące tej sprawy. Ważne w odniesieniu do prac ekshumacyjno-poszukiwawczych - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Heorhij Tychyj zauważył, że prace znacznie przyśpieszyły w ciągu ostatniego roku.

W kwietniu zostały przeprowadzone ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim w Ukrainie, w miejscu zbrodni dokonanej przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) w 1945 roku. Podczas tych prac wydobyto szczątki co najmniej 42 osób - kobiet, mężczyzn i dzieci. Jak powiedziała Alina Charłamowa z ukraińskiej fundacji Wołyńskie Starożytności, poszukiwania w tej wsi będą kontynuowane; powinna być tam jeszcze jedna mogiła.

Pogrzeb szczątków polskich ofiar wydobytych ze zbiorowego grobu w Puźnikach zaplanowano na sobotę.

Na uroczystości wybiera się z Polski grupa około 50 osób.

Większość z nich jedzie do Puźnik aż z Dolnego Śląska. Wśród nich będzie między innymi pani Maria Jarzycka-Wróblewska, która w chwili zbrodni miała dziesięć lat, a udało jej się przeżyć tylko dlatego, że tę tragiczną noc spędziła w sąsiedniej wsi. Na pogrzebie pojawi się również prawnuk pani Honoraty Dancewicz, która w chwili, gdy do Puźnik weszli ukraińscy nacjonaliści, schowała się w tamtejszej kapliczce za figurą Maryi. I właśnie ta kryjówka okazała się jej ratunkiem - relacjonuje wysłannik RMF FM Jakub Rybski.

Polski rząd będzie reprezentowała minister kultury Marta Cienkowska, a Senat marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. W Puźnikach pojawią się też poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, a także politycy PiS-u Piotr Gliński i europoseł tej partii Michał Dworczyk. Stronę ukraińską będzie reprezentowała minister kultury Tetiana Bereżna.