Były prezydent USA Joe Biden przeszedł operację usunięcia raka skóry - poinformowała jego rzeczniczka, cytowana przez CBS News. W ostatnim czasie poprzednik Donalda Trumpa był widziany z opatrunkiem na prawej stronie głowy, co wywołało pytania o stan jego zdrowia.

Joe Biden / ALEX WROBLEWSKI/AFP / East News

Komunikat ws. zdrowia Joe Bidena jest bardzo enigmatyczny. Nie wiadomo, jaki dokładnie typ nowotworu skóry wykryto u byłego prezydenta. Termin operacji też nie został sprecyzowany. Wiadomo, że miała miejsce "w ostatnim czasie".

Rzeczniczka Bidena powiedziała mediom, że poddał się on operacji tzw. metodą Mohsa. Polega ona na wycinaniu cienkich warstw skóry do momentu, aż w leczonym obszarze pozostanie wyłącznie tkanka wolna od nowotworu.