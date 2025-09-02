Minister kultury Marta Cienkowska będzie reprezentowała rząd podczas pogrzebu ekshumowanych ofiar ukraińskiego ludobójstwa w Puźnikach - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Pochówek Polaków odbędzie się w dawnej wsi Puźniki w zachodniej Ukrainie w najbliższą sobotę.

Miejsce pochówku polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy / Vladyslav Musiienko / PAP

Do polskiej delegacji dołączy marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Stronę koalicji rządzącej będzie reprezentował także poseł Paweł Kowal, przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą.

Do Ukrainy wybierają się także były minister kultury w rządzie PiS Piotr Gliński i europoseł tej partii Michał Dworczyk. W uroczystości pogrzebowej weźmie udział p.o. prezesa IPN Karol Polejowski. Kancelarię Prezydenta będzie prawdopodobnie reprezentował minister Adam Andruszkiewicz.

Pogrzeb rozpocznie się od powitania delegacji, a także krewnych ofiar ludobójstwa w Puźnikach, których będzie ok. 50 - m.in. Maria Jarzycka-Wróblewska, która w chwili zbrodni miała 10 lat, a przeżyła, bo tę tragiczną noc spędziła w sąsiedniej wsi.

O godzinie 13 czasu ukraińskiego rozpocznie się msza polowa na tamtejszym cmentarzu. Godzinę później przemówienia, odczytanie listu prezydenta, a następnie odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

W indywidualnych grobach pochowane zostaną szczątki ok. 42 osób, które wykopano podczas ekshumacji. Po wszystkim rodziny zostaną oprowadzone po nieistniejącej już wsi.

W lutym 1945 r. ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac ekshumacyjnych odnaleziono szczątki 42 osób.