W tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich na zakopiance padł historyczny rekord. W niedzielny wieczór licznik przejazdów wskazał już 22 miliony pojazdów od otwarcia tunelu w 2022 roku. To jednak nie koniec imponujących statystyk - tego samego dnia zanotowano również rekord dobowego ruchu.

Tunel "osiągnął" imponujący wynik — zanotowano tam już 22 miliony przejazdów, co potwierdziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. / Krzysztof Nalewajko / GDDKiA

Tunel, który zmienił podróż pod Tatry

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich, położony pod Luboniem Małym w Beskidzie Wyspowym, to kluczowy fragment drogi ekspresowej S7, łączącej Lubień z Rabką-Zdrój. Oddany do użytku w listopadzie 2022 roku, stał się jednym z najważniejszych elementów infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej w kierunku Zakopanego. Jego długość wynosi dokładnie 2058 metrów, co czyni go jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce.

Budowa tego imponującego obiektu pochłonęła 2,55 miliarda złotych, z czego aż 1,3 miliarda złotych pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Inwestycja ta miała na celu nie tylko usprawnienie ruchu na popularnej trasie turystycznej, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych.

22 miliony przejazdów w niecałe trzy lata

W niedzielny wieczór w tunelu pod Luboniem Małym padł rekord, który z pewnością przejdzie do historii. Od momentu otwarcia w 2022 roku, przez tunel przejechało już 22 miliony pojazdów. To dowód na ogromne znaczenie tej inwestycji dla ruchu drogowego w południowej Polsce.

Jak donosi "Auto Świat" tego samego dnia odnotowano także rekord dobowego ruchu - przez tunel przejechało aż 48 040 pojazdów. Poprzedni rekord padł zaledwie kilka dni wcześniej, 23 czerwca 2025 roku, kiedy to liczba przejazdów wyniosła 45 585. Jeszcze wcześniejszy rekord, z 22 września 2024 roku, to 44 497 aut. Takie liczby pokazują, jak bardzo tunel jest obciążony, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

Szczyt sezonu i wyzwania dla drogowców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podkreśla, że rok 2025 już teraz przyniósł 12 dni, w których liczba dziennych przejazdów tunelem przekroczyła 40 tysięcy. Największe natężenie ruchu notowane jest podczas długich weekendów, ferii zimowych oraz w sezonie wakacyjnym, kiedy tysiące turystów zmierza pod Tatry lub wraca z górskich wędrówek.

Tak duże obciążenie infrastruktury wymaga stałego monitorowania i utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Tunel wyposażony jest w nowoczesne systemy wentylacji, oświetlenia oraz monitoringu, które mają zapewnić płynność ruchu nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Kolejne inwestycje na zakopiance

Powodzenie tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich to nie jedyna dobra wiadomość dla kierowców podróżujących zakopianką. Trwają już prace nad kolejnym tunelem na tej trasie, który ma jeszcze bardziej usprawnić przejazd w kierunku południowej Polski.

GDDKiA regularnie informuje o postępach prac, podkreślając, że kolejne etapy budowy przebiegają zgodnie z harmonogramem. Nowy tunel ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby komunikacyjne regionu i dalszy wzrost liczby podróżnych.