​Umowa o wolnym handlu Unii Europejskiej z południowoamerykańskim blokiem Mercosur będzie obowiązywać na zasadzie tymczasowej od 1 maja - poinformowała Komisja Europejska.

Kluczowe elementy handlowe porozumienia będą obowiązywać od 1 maja między Unią Europejską a krajami Mercosur, które zakończyły procedury ratyfikacyjne przed końcem marca.

"Argentyna, Brazylia i Urugwaj już to uczyniły. Paragwaj niedawno ratyfikował umowę i oczekuje się, że wkrótce prześle swoje powiadomienie" - podała Komisja w oświadczeniu.

Kontrowersyjna umowa handlowa

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa między Unią Europejską i Mercosurem wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Na początku stycznia większość państw UE wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Sprzeciwiły się mu: Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Niemcy i inni zwolennicy porozumienia, m.in. Hiszpania, twierdzą, że umowa jest niezbędna, aby zrekompensować straty spowodowane cłami ze strony Stanów Zjednoczonych i zmniejszyć zależność od Chin w zakresie kluczowych minerałów.

Przeciwnicy, na czele z Francją - największym producentem rolnym w UE - twierdzą, że umowa ta spowoduje gwałtowny wzrost importu taniej wołowiny, cukru i drobiu, co osłabi pozycję krajowych rolników.

Dokument musi zostać jeszcze przegłosowany przez Parlament Europejski, który skierował jednak sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźnia procedurę.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo protestów rolników w całej Europie, w tym w Polsce.