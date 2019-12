Tygrysy z Polski dotarły do azylu w Hiszpanii. Czują się dobrze - poinformowało stowarzyszenie Adwokaci Zwierząt - AAP. Pięć tygrysów opuściło poznańskie zoo w nocy z soboty na niedzielę. Stan dwóch pozostałych kotów nie pozwolił na wysłanie ich w tak długą podróż.

Jeden z uratowanych tygrysów / Jakub Kaczmarczyk / PAP

"Po zasłużonym nocnym odpoczynku, poprzedzającym całodzienną podróż, tygrysy rano wróciły na drogę. Zwierzęta odpoczęły i są spokojne. Oczekujemy, że dotrą do nas dziś po południu" - podawał w ciągu dnia na swoje stronie internetowej azyl APP Primadomus w hiszpańskiej Villenie. Ten azyl należy do mającego siedzibę w Holandii stowarzyszenia Adwokaci Zwierząt - AAP.

"Właśnie rozładowujemy transport. Tygrysy są nieco nerwowe, ale to normalne po tak długiej podróży. Poza tym są w nowym miejscu. Jeden ze zwierzaków już się rozejrzał po pomieszczeniu i położył, żeby odpocząć" - relacjonuje Berta Alzaga, wolontariuszka w azylu w Villenie.

Pięć tygrysów uratowanych z transportu , który pod koniec października utknął na granicy Polski z Białorusią, wyruszyło w sobotę wieczorem z poznańskiego zoo do azylu w Hiszpanii. Są to: Softi, Samson, Toph, Merida i Aqua.

Podczas kilkudziesięciogodzinnej podróży miały kilka postojów. Zwierzęta pokonały ponad 2 tys. kilometrów. W drodze były karmione.

Skomplikowane procedury wyjazdowe

Dzień przez wyjazdem tygrysów z Polski, zoo w Poznaniu było zamknięta dla odwiedzających. Sama procedura załadowania zwierząt trwała kilkanaście godzin. Każdy z tygrysów musiał zostać "przyśpiony" przez lekarza weterynarii, następnie przeniesiony do klatki. Przed wyjazdem wszystkie tygrysy musiały być już całkowicie wybudzone.

Przygotowania do wyjazdu tygrysów / Paweł Jaskółka / PAP



Cała operacja odbywała się w asyście pracowników stowarzyszenia Adwokaci Zwierząt i - ze względów bezpieczeństwa - antyterrorystów.

Dziewięć uratowanych z transportu tygrysów

Pod koniec października, transport dziesięciu tygrysów został zatrzymany na polsko-białoruskim przejściu granicznym. Ze względu na brak dokumentów uprawniających do przewozu zwierząt poza Unią Europejską.

Zwierzęta jechały z Włoch do Dagestanu. Jeden z tygrysów padł. Pozostałych dziewięć trafiło do polskich ogrodów zoologicznych: siedem do zoo w Poznaniu, dwa do Człuchowa.