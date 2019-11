Stan czterech z siedmiu tygrysów przewiezionych w czwartek do poznańskiego zoo z polsko-białoruskiego przejścia granicznego wyraźnie się poprawił. Zwierzęta zostaną w Poznaniu przynajmniej dwa tygodnie. Do tamtejszego ogrodu zoologicznego zostały przewiezione w nocy ze środy na czwartek. Są to trzy samice i cztery samce. Dwa najsilniejsze osobniki przewieziono potem z Poznania do zoo w Człuchowie.

