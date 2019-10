Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie od dwóch dni tkwi transport 10 tygrysów. Drapieżniki są darowizną dla ogrodu zoologicznego na Białorusi. Jednak nasi wschodni sąsiedzi nie wpuścili ich na swoje terytorium. Jedno ze zwierząt padło.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Ciężarówka z 10 tygrysami przyjechała z Włoch. Zwierzęta miały trafić do jednego z ogrodów zoologicznych na Białorusi.

Kierowca miał jedynie kopie dokumentów i tłumaczeń niezbędnych do procedury CITES, czyli dotyczącej przewozu zwierząt egzotycznych. Polskim służbom to wystarczyło, więc zgodnie z procedurą bez kolejki odprawiły transport. Po białoruskiej stronie zażądano oryginałów, a do tego okazało się, że kierowca nie ma wizy. Transport został więc zawrócony na polską stronę.

Zwierzęta trafiły pod opiekę granicznego lekarza weterynarii. Niestety jeden z tygrysów padł.

Włoski przewoźnik jest w trakcie załatwiania wizy dla kierowcy, a oryginały dokumentów mają być mu dostarczone. Wtedy ma podjąć próbę wyjazdu na Białoruś.