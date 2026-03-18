Przedstawicielka polskiej mniejszości na Litwie, Ana Burkovskiene, została powołana na stanowisko wiceministry spraw wewnętrznych. Będzie odpowiadać za obronę cywilną, ochronę infrastruktury krytycznej oraz przygotowania do litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Ana Burkovskiene została nową wiceministrą spraw wewnętrznych Litwy.

Będzie odpowiadać m.in. za obronę cywilną, ochronę infrastruktury krytycznej i współpracę cywilno-wojskową.

Ana Burkovskiene została nową wiceministrą spraw wewnętrznych Litwy. W resorcie będzie odpowiadać za kluczowe obszary związane z bezpieczeństwem państwa, w tym za obronę cywilną, ochronę infrastruktury krytycznej oraz rozwój współpracy cywilno-wojskowej. To już trzecia osoba polskiego pochodzenia na wysokim stanowisku w tym ministerstwie, obok ministra Władysława Kondratowicza i wiceministry Alicji Szczerbaite.

Zakres obowiązków nowej wiceministry

Do głównych zadań Anny Burkovskiene należeć będzie:

nadzór nad obroną cywilną i ochroną infrastruktury krytycznej,

rozwój współpracy cywilno-wojskowej,

koordynacja działalności Centralnej Agencji Zarządzania Projektami w zakresie funduszy obronnych,

współpraca międzynarodowa w powierzonych obszarach,

reprezentowanie Litwy w Unii Europejskiej,

kształtowanie stanowisk krajowych w sprawach unijnych,

przygotowania do litewskiej prezydencji w Radzie UE w 2027 roku.

Doświadczenie i wykształcenie

Ana Burkovskiene jest absolwentką europejskiej administracji publicznej na Uniwersytecie Wileńskim. Pracowała wcześniej w Ministerstwie Obrony Narodowej, była członkinią zarządu polityki celnej UE oraz zespołu ekspertów Komisji Europejskiej CELBET III. Posługuje się sześcioma językami, w tym polskim, litewskim i angielskim.

W obecnym rządzie Litwy zasiada dwóch ministrów polskiego pochodzenia: Władysław Kondratowicz (MSW) oraz Rita Tamaszuniene (MS). Łącznie w rządzie pracuje dziewięciu wiceministrów narodowości polskiej, którzy zajmują kluczowe stanowiska w resortach takich jak energetyka, zdrowie, środowisko, finanse, kultura, gospodarka i innowacje oraz sprawiedliwość. Osoby polskiego pochodzenia pełnią także funkcje doradców premiera i ministrów oraz kanclerzy ministerstw.