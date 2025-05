Prezydent Donald Trump, przemawiając do kadetów akademii wojskowej West Point, ogłosił koniec "absurdalnych eksperymentów ideologicznych" w wojsku. Zapewnił, że armia USA wraca do korzeni: siły i dyscypliny. Prezydent przypisał sobie odbudowę potęgi militarnej i zapowiedział, że służba wojskowa nie będzie już wykorzystywana do "społecznych projektów politycznych".