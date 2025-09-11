Samochód osobowy wypadł z wiaduktu i spadł prosto na tory kolejowe. Chwilę później przez miejsce wypadku przejechał pociąg osobowy relacji Słupsk – Białogard i zmiażdżył osobówkę. Kierowca zdążył opuścić pojazd, zanim nadjechał pociąg.

Pociąg zmiażdżył osobówkę (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło około godz. 20:43 w Skibnie pod Koszalinem (woj. zachodniopomorskie). Kierujący osobówką wpadł w poślizg, w wyniku czego spadł z wiaduktu na tory kolejowe.

Chwilę później nadjechał pociąg i zmiażdżył osobówkę. Na szczęście kierowca osobówki zdążył opuścić pojazd. Został przetransportowany do szpitala.

Pociągiem podróżowało łącznie 8 osób - nikt nie został poszkodowany.

Ruch kolejowy został wstrzymany.

Na miejsce zdarzenia skierowano 5 zastępów straży pożarnej.