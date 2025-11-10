W niedzielę wieczorem nad elektrownią jądrową w Doel w Belgii zauważono trzy niezidentyfikowane drony – poinformowały belgijskie media. Rzeczniczka koncernu Engie, operatora siłowni, przekazała agencji Belga, że sprawa jest obecnie wyjaśniana przez odpowiednie służby.

Trzy niezidentyfikowane drony zauważno w niedzielę nad belgijską elektrownią jądrową w Doel / EPA/STEPHANIE LECOCQ / PAP

Nad belgijską elektrownią jądrową w Doel zauważono trzy niezidentyfikowane drony, jednak incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo obiektu.

W ostatnich dniach podobne zdarzenia miały miejsce także nad lotniskami i obiektami wojskowymi w tym kraju, co skłoniło służby do wzmożonych działań.

Belgia otrzymuje wsparcie międzynarodowe w walce z zagrożeniem ze strony dronów, a eksperci łączą wzrost incydentów z napięciami wokół zamrożonych rosyjskich aktywów.

Brak zagrożenia dla elektrowni

Według rzeczniczki Hellen Smeets, incydent nie wpłynął na funkcjonowanie elektrowni. Belgijskie Narodowe Centrum Kryzysowe potwierdziło zdarzenie i poinformowało, że trwa jego analiza. Ekspert ds. energii Luc Pauwels uspokaja, że nie doszło do zagrożenia nuklearnego. Reaktory są zaprojektowane tak, aby wytrzymać uderzenia nawet dużych samolotów pasażerskich, więc drony nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji - podkreślił w rozmowie z telewizją VRT.

Kolejne incydenty z dronami w Belgii

To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnich dniach. Wcześniej drony zakłóciły ruch lotniczy na lotniskach w Liege i Brukseli. W Liege ruch został wstrzymany na około 30 minut w niedzielę wieczorem z powodu pojawienia się kolejnych bezzałogowych statków powietrznych. Jak podaje agencja Belga, do podobnych incydentów dochodzi niemal codziennie w różnych częściach kraju, także nad obiektami wojskowymi.

Gazety "Het Nieuwsblad" i "De Standaard" informują, że belgijska policja dysponuje specjalnym, trzydziestoosobowym zespołem do zwalczania dronów, wyposażonym w sprzęt do wykrywania i neutralizowania bezzałogowców. Detektory zostały już zainstalowane w pobliżu głównych lotnisk, a w działania zaangażowane jest także wojsko oraz partnerzy międzynarodowi.

Możliwe powiązania z sytuacją międzynarodową

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zasugerował, że wzrost liczby incydentów z dronami w Belgii może mieć związek z rozmowami w Unii Europejskiej na temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy . Większość tych środków zdeponowana jest właśnie w Belgii.

Po serii incydentów kilka państw UE zaoferowało Belgii wsparcie. Niemcy zadeklarowały wysłanie jednostek i sprzętu do zwalczania dronów, a Wielka Brytania zapowiedziała skierowanie do Belgii specjalistycznego zespołu oraz technologii przeciwdronowych.