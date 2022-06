Do tragicznego zdarzenia z udziałem Polaków doszło na Węgrzech. 38-letnia Polka z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas, po czym doszło do czołowego zderzenia z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu, dwójka jej dzieci została przewieziona do szpitala.

Jak informuje węgierski portal 112press.hu, do zdarzenia doszło w sobotę rano w pobliżu miejscowości Zalalövö w zachodnich Węgrzech, niedaleko przejścia granicznego w Rédicsi. Jak podaje portal, kierowana przez Polkę skoda nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z ciężarówką. Samochód osobowy został doszczętnie zniszczony. 38-latka zginęła na miejscu, jej dzieci zostały przewiezione do szpitala. 6-letnia córeczka ofiary nie odniosła poważnych obrażeń. Z wypadku wyszła z otarciami i zadrapaniami. W gorszym stanie jest 8-letni brat dziewczynki, który doznał urazu czaszki, licznych złamań i stłuczeń. Według lokalnych mediów, polska rodzina przebywała na wakacjach. Okoliczności zdarzenia będzie teraz wyjaśniać miejscowa policja.