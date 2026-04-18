Sobota na legendarnym niemieckim torze Nuerburgring zapisała się czarnymi zgłoskami w historii sportów motorowych. Podczas kwalifikacji serii ADAC doszło do tragicznego wypadku, w którym życie stracił fiński kierowca Juha Miettinen. Sześciu innych zawodników zostało rannych – poinformowali organizatorzy wydarzenia.

Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas sobotnich kwalifikacji. Organizatorzy natychmiast przerwali wyścig, by umożliwić służbom ratunkowym i medycznym szybkie działanie. Niestety, mimo błyskawicznej reakcji, 66-letniego Miettinena nie udało się uratować. Kierowca zmarł w szpitalu, do którego został przewieziony tuż po wypadku.

Organizatorzy zdecydowali się nie wznawiać wyścigu w sobotni wieczór. W niedzielę przed startem kolejnych zawodów uczestnicy i kibice uczczą pamięć zmarłego kierowcy minutą ciszy.