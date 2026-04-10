Na wyspie La Gomera doszło do tragicznego wypadku autobusu przewożącego brytyjskich turystów - informuje BBC. Pojazd wypadł z drogi na ostrym zakręcie i spadł z wysokości około 10 metrów do wąwozu, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a 27 zostało rannych. Trzy osoby są w stanie ciężkim.
Do tragicznego zdarzenia doszło na jednej z najbardziej malowniczych, ale i niebezpiecznych dróg wyspy La Gomera. Autobus wiozący 27 brytyjskich turystów wypadł z drogi i spadł do głębokiego wąwozu. Według informacji lokalnych służb ratunkowych pojazd runął z wysokości około 10 metrów.