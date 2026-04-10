We Francji w miejscowości Ancenis, położonej na wschód od Nantes, doszło do dramatycznego zdarzenia na terenie jednej ze szkół średnich. 15-letnia uczennica została zaatakowana nożem przez innego ucznia i w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez policję.

W piątek w liceum w Ancenis rozegrały się sceny, które wstrząsnęły całą lokalną społecznością. Według informacji przekazanych przez francuskie media 15-letnia uczennica została zaatakowana nożem przez swojego rówieśnika. Do zdarzenia doszło na terenie szkoły. Natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowana dziewczyna została przewieziona do szpitala. Jej stan lekarze określają jako ciężki - podaje dziennik "Le Figaro".

Szczegóły ataku i działania służb

Napastnik zadał ofierze kilka ciosów nożem w okolice brzucha. Świadkowie zdarzenia natychmiast powiadomili służby, dzięki czemu sprawca został szybko zatrzymany przez policję. Według "Le Monde" nauczyciele zdołali "odizolować" napastnika do czasu przyjazdu funkcjonariuszy.

Prefektura departamentu Loara Atlantycka potwierdziła, że motywem ataku był konflikt osobisty pomiędzy uczniami. Na razie nie ujawniono więcej szczegółów dotyczących relacji między sprawcą a ofiarą ani okoliczności, które doprowadziły do tragedii.

Usiłowanie zabójstwa

Prokuratura w Nantes wszczęła postępowanie dotyczące usiłowania zabójstwa. Śledczy przesłuchują świadków oraz analizują nagrania z monitoringu szkolnego, by dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Sprawca ataku został zatrzymany i pozostaje do dyspozycji organów ścigania. Władze zapowiadają, że sprawa zostanie potraktowana z najwyższą powagą.

Według AFP atak miał miejsce tuż przed godziną 14. Uczniowie zostali zamknięci w klasach i na sali gimnastycznej do czasu zabezpieczenia szkoły przez policjantów. Na miejscu pojawili się także żołnierze oraz straż pożarna. AFP podaje też, że na miejscu zdarzenia utworzono jednostkę medyczno-psychologiczną, "aby zapewnić wsparcie psychologiczne świadkom, osobom zaangażowanym w zdarzenie i ich rodzinom ".

Władze miasta zamierzają uruchomić w weekend infolinię dla uczniów.