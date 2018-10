​Grecka policja poinformowała, że w wypadku samochodowym w północnej części kraju zginęło 11 osób, prawdopodobnie nielegalnych imigrantów, którzy wcześniej przekroczyli granicę od strony Turcji.

Do wypadku doszło wcześnie rano w pobliżu miasta Kawala. Mikrobus, który kierował się do Salonik, zderzył się czołowo z ciężarówką i stanął w płomieniach.

Wszyscy jadący samochodem zginęli. Kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala.



Greckie władze zwracają uwagę na wzrost w ostatnich miesiącach liczby osób nielegalnie przekraczających turecko-grecką granicę. Wiele z nich kieruje się do Salonik, gdzie zwracają się do policji o rejestrację i składają papiery o przyznanie azylu.

