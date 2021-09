Dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych, w tym cztery ciężko, w wyniku przejścia trąby powietrznej nad włoską wyspą Pantelleria, położoną na południowy zachód od Sycylii.

Ofiary śmiertelne to dwaj mężczyźni wyrzuceni przez siłę żywiołu z samochodu, którym jechali. To mieszkańcy wyspy w wieku 47 i 86 lat.

Cytowani przez włoskie media ratownicy podają, że jest to wstępny bilans ofiar. Podjęto poszukiwania innych osób, które mogły ucierpieć.

Burmistrz Pantellerii Vincenzo Campo powiedział, że żywioł zaatakował domy mieszkalne i samochody na drodze.

"To, co zobaczyliśmy, to była apokaliptyczna scena" - przyznał jeden z ratowników medycznych.

Trąba powietrzna nadeszła od morza, w ciągu kilku sekund siejąc spustoszenie.

Wśród rannych są ci, którzy znajdowali się w jadących samochodach.