Zanieczyszczone powietrze to problem nie tylko w sezonie grzewczym - alergeny, kurz i pyłki zaczynają nam dokuczać już na początku wiosny. Jeśli chcesz oddychać czystym powietrzem w swoim domu, sprawdź, które oczyszczacze sprawdzą się najlepiej!

Oczyszczacz powietrza Setti+ AP600W

Setti+ AP600W to nowoczesny oczyszczacz stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą oddychać czystym i świeżym powietrzem każdego dnia. Urządzenie oferuje skuteczny system filtracji składający się z filtra wstępnego, węglowego oraz HEPA, co pozwala na eliminację pyłów, alergenów i szkodliwych związków chemicznych. Dzięki wysokiej wydajności oczyszczania, urządzenie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. Wbudowany czujnik jakości powietrza analizuje jego skład i dostosowuje pracę urządzenia do aktualnych warunków, co przekłada się na energooszczędność i optymalne działanie. Tryb nocny sprawia, że sprzęt działa niemal bezgłośnie, co pozwala na komfortowy sen. Oczyszczacz został wyposażony w intuicyjny panel dotykowy oraz funkcję jonizacji, która dodatkowo wspomaga eliminację bakterii i wirusów. Nowoczesny design w połączeniu z kompaktowymi wymiarami sprawia, że urządzenie doskonale wpasuje się w każde wnętrze.

Oczyszczacz powietrza Philips AC0921/14 PureProtect Mini

Philips AC0921/14 PureProtect Mini to kompaktowy, ale niezwykle wydajny oczyszczacz powietrza, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia z otoczenia. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany filtr wstępny oraz HEPA, które eliminują drobnoustroje, alergeny i nieprzyjemne zapachy. Inteligentnym i czujnym sensorom oczyszczacz automatycznie monitoruje jakość powietrza i dostosowuje swoją pracę w zależności od wykrytych zanieczyszczeń. Tryb cichy pozwala na niemal bezgłośną pracę, sprawiając że urządzenie może działać nawet w sypialni. Intuicyjne sterowanie oraz wskaźnik jakości powietrza gwarantują intuicyjną obsługę urządzenia. Smukła obudowa i kompaktowy rozmiar umożliwiają łatwe ustawienie oczyszczacza w dowolnym miejscu.

Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HD50E-L

Sharp UA-HD50E-L to oczyszczacz powietrza klasy premium, który łączy zaawansowaną filtrację z funkcją nawilżania powietrza. Dzięki technologii Plasmacluster urządzenie nie tylko usuwa kurz i alergeny, ale także skutecznie eliminuje wirusy i bakterie. Trzywarstwowy system filtracji składający się z filtrów wstępnego, HEPA i węglowego, skutecznie radzi sobie z szerokim zakresem zanieczyszczeń. Tryb automatyczny dostosowuje intensywność pracy do aktualnych warunków w pomieszczeniu, a czujnik wilgotności dba o odpowiedni poziom nawilżenia. Sharp UA-HD50E-L to doskonały wybór dla alergików i osób, które chcą dbać o jakość powietrza w swoim otoczeniu.

Oczyszczacz powietrza ELECTROLUX EPO50571SW

Oczyszczacz powietrza ELECTROLUX EPO50571SW to zaawansowane urządzenie. Dzięki spiralnemu wylotowi powietrza skutecznie i szybko eliminuje zanieczyszczenia w Twoim domu. W pomieszczeniu o powierzchni 10 m² oczyszcza powietrze w zaledwie 5,2 minuty, zapewnia zdrowsze i świeższe otoczenie. Dzięki inteligentnym harmonogramom, sterowaniu głosowemu oraz możliwości dostosowania ustawień, urządzenie działa zgodnie z Twoimi potrzebami. Tryb nocny z ultra cichą pracą na poziomie zaledwie 20 dB gwarantuje komfortowy sen bez zakłóceń. Oczyszczacz Pure 500 XL skutecznie wychwytuje bakterie i wirusy, dbając o jakość powietrza w Twoim domu przez całą dobę.

Oczyszczacz powietrza SAMSUNG AX60R5080WD/EU

Oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD/EU to nowoczesne urządzenie, które skutecznie dba o jakość powietrza w pomieszczeniach do 60 m². Dzięki 3-stopniowej filtracji usuwa aż 99,97 proc. zanieczyszczeń, w tym kurz, sierść zwierząt, pyłki, alergeny oraz szkodliwe gazy, takie jak formaldehyd czy spaliny. Czujnik gazów wykrywa nieprzyjemne zapachy, a precyzyjny wyświetlacz informuje o stężeniu pyłów PM1,0; PM2,5 i PM10. Cicha praca (20 dB w trybie nocnym) oraz możliwość sterowania zdalnego przez aplikację SmartThings sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie i komfort w swoim domu. Zanieczyszczenia powietrza w domu mogą być bardziej szkodliwe niż te na zewnątrz, zwłaszcza w okresie smogu czy pylenia roślin. Oczyszczacz Samsung skutecznie eliminuje zarówno widoczne, jak i niewidoczne zagrożenia, takie jak roztocza, pleśń, dym tytoniowy czy lotne związki organiczne.

