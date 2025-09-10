W dobie masowej turystyki coraz więcej osób poszukuje miejsc, które pozwolą im odpocząć od zgiełku wielkich miast i zatłoczonych kurortów. Dla tych, którzy pragną prawdziwego kontaktu z naturą, autentyczności oraz niepowtarzalnych krajobrazów, powstał wyjątkowy ranking 50 najpiękniejszych wiosek świata.

Numer 1 w rankingu - wioska Bibury w Wielkiej Brytanii / Shutterstock

Zestawienie przygotowane przez ekspertów z Unforgettable Travel Company, na zlecenie prestiżowego magazynu podróżniczego, wyłoniło miejsca, które zachwycają nie tylko urodą, ale i unikalnym klimatem. W pierwszej dziesiątce dominują europejskie perełki, a na szczycie znalazła się brytyjska miejscowość Bibury.

Numer 1 należy do Bibury

Pierwsze miejsce w rankingu przypadło niewielkiej, ale niezwykle malowniczej wiosce Bibury, położonej w hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii. To miejsce, które od lat przyciąga miłośników fotografii i wielbicieli spokojnych, wiejskich krajobrazów.

Najbardziej rozpoznawalnym fragmentem Bibury jest Arlington Row - ciąg kamiennych domków z XVII wieku, zbudowanych z charakterystycznego, miodowego piaskowca. Ich dachy, często porośnięte mchem, tworzą bajkowy widok, który stał się jednym z najczęściej fotografowanych motywów w Wielkiej Brytanii.

Wioska położona jest nad rzeką Coln, której krystalicznie czyste wody zamieszkują kaczki i pstrągi. Spacerując wzdłuż brzegów rzeki, można poczuć się jak w innym świecie, z dala od codziennego pośpiechu. Dawniej w domkach Arlington Row mieszkali tkacze, a dziś miejsce to zachwyca turystów z całego świata swoim niepowtarzalnym klimatem i harmonią z naturą.

Ta wioska zainspirowała twórców animacji Disneya

Drugie miejsce w rankingu zajęła austriacka wioska Hallstatt, położona nad brzegiem jeziora Hallstätter See, w otoczeniu majestatycznych alpejskich szczytów. To właśnie ten krajobraz zainspirował twórców animacji Disneya "Kraina lodu" do stworzenia baśniowego królestwa Arendelle. Drewniane domy, malowniczo usytuowane na zboczach gór, odbijają się w lustrzanej tafli jeziora, tworząc widok, który zapiera dech w piersiach.

Hallstatt słynie nie tylko z pięknych krajobrazów, ale także z bogatej historii - to jedno z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkanych miejsc w Europie. Spacerując wąskimi uliczkami, można poczuć ducha dawnych czasów i podziwiać tradycyjną architekturę regionu Salzkammergut.

Hallstatt, Austria

Kolejne miejsca

Na trzecim miejscu uplasowała się norweska wioska Reine, położona na wyspie Moskenesøya w archipelagu Lofotów. To miejsce, gdzie surowy, arktyczny krajobraz spotyka się z ciepłem tradycyjnych, karmazynowych rybackich chat, wznoszących się wzdłuż krawędzi fiordu.

Reine przyciąga nie tylko zapierającymi dech widokami, ale także lokalnymi przysmakami - zapachem świeżych bułeczek kardamonowych oraz ciemnego, żytniego chleba, które kuszą odwiedzających już od progu lokalnych piekarni.

Reine, Norwegia

Tuż za podium znalazła się holenderska wioska Giethoorn, znana jako "Wenecja Północy". Położona zaledwie półtorej godziny drogi od Amsterdamu, zachwyca siecią kanałów, po których pływają łodzie zamiast samochodów.

Giethoorn powstała dzięki wydobyciu torfu, które rozpoczęło się w XIII wieku, a domki z charakterystycznymi dachami ze strzechy stoją na małych wysepkach, połączonych ponad 170 drewnianymi mostkami.

Giethoorn, Holandia

Kto jeszcze znalazł się w rankingu?

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się także inne wyjątkowe miejscowości z różnych zakątków świata. Wśród nich są: