Znamy już zestawienie imion najchętniej nadawanych dzieciom w Polsce w pierwszej połowie 2025 roku. Pełną listę opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Wybór imienia dla dziecka to jedna z ważniejszych decyzji, jaką muszą podjąć rodzice. Najnowsze dane pokazują, że w Polsce rodzice chętnie sięgają zarówno po imiona klasyczne, jak i bardziej nowoczesne.

Zofia - imię, które nie wychodzi z mody

Wśród dziewczynek bezapelacyjną liderką została Zofia. To imię, wywodzące się z greckiego i oznaczające "mądrość", otrzymało aż 2117 nowo narodzonych dziewczynek w pierwszej połowie 2025 roku. Zofia awansowała z drugiego miejsca, detronizując Maję, która w poprzednich latach cieszyła się największą popularnością.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także takie imiona jak Zuzanna, Laura, Hanna czy Julia. Na uwagę zasługuje debiut Amelii w top 10, co pokazuje, że rodzice coraz chętniej wybierają imiona łączące tradycję z nowoczesnością.

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2025 roku:

1. Zofia - 2117 (awans z 2. miejsca),

2. Maja - 1946 (spadek z 1. miejsca),

3. Zuzanna - 1864,

4. Laura - 1791,

5. Hanna - 1610,

6. Julia - 1590,

7. Oliwia - 1463,

8. Pola - 1334,

9. Alicja - 1307,

10. Amelia - 1224 (nowość w top 10).

Najrzadziej nadawane imiona dla dziewczynek w 2025 roku

U dziewczynek mamy sporą grupę imion, które nadano jedynie dwukrotnie. Wśród nich są: Żaneta, Zoe, Yustyna, Wiera, Teraza, Teona, Samanta, Renata, Oriana, Nell, Mirella, Miley, Kamilla, Janka, Inka, Hana, Florencja, Elwira, Elisa, Deobora, Darya, Clara, Bogumiła, Ayla, Amber, Adelajda.

Po trzy dziewczynki noszą imiona takie jak: Tiana, Palina, Nastia, Layla, Khánh Vy, Bożena, Astrid, Aida.

Czterokrotnie rodzice decydowali na nadanie takich imion jak: Tulia, Selena, Nelly, Miroslava, Marcela, Kayla, Greta, Flawia, Elizaveta, Balbina, Ariella, Aneta, Adele.

Tylko nieco popularniejsze są imiona: Yana, Stefaniia, Maya, Halszka, Magda.

Sześciokrotnie nadano imiona: Paula, Marina, Larysa, Emili, Arianna, Anastasia, Amina.

W Polsce pojawiło się po siedem dziewczynek o imieniu: Wioletta, Varvara, Erika, Lilla.

Ośmiokrotnie w pierwszej połowie roku nadano imiona: Sophie, Nadzieja, Mirosława, Ina, Idalia, Elina, Eliana, Dobrawa.

Mamy też po dziewięć dziewczynek o imieniu: Valeria, Olimpia, Noelia, Mija, Ksenia.

Dziesięciokrotnie nadawano imiona: Waleria, Sylwia, Nicola, Marietta, Kateryna, Hiacynta, Dlora, Anastasiia. A jedenastokrotnie: Myroslava, Miriam, Melissa, Marcjanna, Lia, Leokadia, Karina, Jasnima, Charlotte

Nikodem nie oddaje prowadzenia

Wśród chłopców już kolejny raz na pierwszym miejscu znalazł się Nikodem. Imię to, oznaczające "tego, który zwycięża dla ludu", wybrało aż 2777 rodziców. Tuż za nim uplasowali się Antoni i Jan, a w pierwszej dziesiątce nie zabrakło także takich klasyków jak Leon, Aleksander czy Franciszek.

Najpopularniejsze imiona dla chłopców w 2025 roku:

1. Nikodem - 2777,

2. Antoni - 2461,

3. Jan - 2373,

4. Leon - 2237 (poprzednio 5. miejsce),

5. Aleksander - 2192 (spadek z 4. miejsca),

6. Franciszek - 2171,

7. Ignacy - 2032,

8. Stanisław - 1703 (poprzednio 9. miejsce),

9. Jakub - 1667 (spadek z 8.miejsca),

10. Mikołaj - 1511.

Najrzadziej nadawane imiona dla chłopców w 2025 roku

Zestawić dziesięć najrzadziej nadawanych imion nie jest tak prosto, bo istnieje ogromna grupa imion, które zostały nadane jedynie dwóm chłopcom. Wśród nich są Zenon, Zakharii, Wojtek, Vito, Tadaj, Riccardo, Malik, Lucjusz, Kiril, Jarema, Gniewosz, Eric, Dmitrij, Colin, Axel, Alfred, Alek.

Po trzech chłopców nosi imiona takie jak: Zayn, Serafin, Milo, Michael, Leszek czy Gleb.

W Polsce w pierwszej połowie 2025 roku pojawiło się po czterech nowych: Mieczysławów, Makarych, Leonidów, Kasjanów, Eliotów, Denysów czy Bronisławów.

Kolejne zestawieniu (po pięć przypadków nadania) są takie imiona jak: Yehor, Muhammad, Konstantyn, Lech, Emir, Ariel.

Sześć rodzin zdecydowało się na imiona: Timofey, Teofil, Roch, Platon, Pavlo, Marsel, Ksawier, Kaspian, Hieronim, Bogumił, Aaron

Tylko nieco popularniejsze były imiona: Taras, Sławomir, Noel. Maximilian, Kai, Jarosław, Czesław, Benedykt.

W pierwszej połowie nowego roku pojawiło się po ośmiu nowych obywateli o imionach: William, Tadei, Rafalel, Radomir, Oleg, Niko, Mikhail, Mariusz, Felix.

Mamy też dziewięciu nowych Jonatanów.

Dziesięciokrotnie nadawano imiona: Ziemowit, Theo, Mirosław, Korneliusz, Eliasz, a jedenastokrotnie: Yan, Matviy, Kevin, August, Antonio.

Analizując tegoroczny ranking, widać wyraźny trend łączenia tradycji z nowoczesnością. Obok takich imion jak Jan, Maria czy Stanisław, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, coraz częściej pojawiają się imiona, które jeszcze niedawno były rzadkością - Nikodem, Laura czy Pola.