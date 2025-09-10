W nocy w Trójmieście skradziono prywatny samochód należący do rodziny premiera Donalda Tuska - poinformowało tvn24.pl. Sprawą zajmuje się nie tylko policja, ale także służby specjalne.

Skradziono samochód rodziny Donalda Tuska. Policja i służby specjalne prowadzą śledztwo / Pawel Wodzynski/East News / East News

Jak ustalił portal tvn24.pl, złodzieje ukradli lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, który posiada prywatny dom w Sopocie. Informację o kradzieży potwierdzono w dwóch niezależnych źródłach. Zgłoszenie wpłynęło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności wyjaśniające.

Sytuacja budzi szczególne zaniepokojenie, ponieważ dom rodziny Donalda Tuska znajduje się pod ochroną Służby Ochrony Państwa. Z tego powodu do sprawy włączyły się również służby specjalne, które analizują okoliczności zdarzenia.

Policja przypomina właścicielom luksusowych aut o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Śledztwo w sprawie kradzieży samochodu rodziny premiera trwa.

Lexus od lat znajduje się w czołówce najczęściej kradzionych samochodów w Polsce, obok innych japońskich marek. Eksperci wskazują, że wynika to m.in. z faktu, iż producenci oznaczają tylko niewielką część części zamiennych, co ułatwia rozbiórkę i sprzedaż pojazdów na części.