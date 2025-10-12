"To dla nas stanowiło wyraźne zagrożenie"

Saarepuu poinformował, że patrole zidentyfikowały grupy poruszające się drogą przebiegającą przez "but Saatse" od godziny 15:00 w piątek.

Początkowo przemieszczali się wzdłuż pobocza, jednak w pewnym momencie utworzyli linię na całej szerokości jezdni. To dla nas stanowiło wyraźne zagrożenie - relacjonował.

Rozpoczęliśmy zatrzymywanie pojazdów po obu stronach tego obszaru i informowaliśmy kierowców o sytuacji. Większość kierowców kontynuowała jazdę, choć niektórzy decydowali się zawrócić - dodał.

Straż graniczna zwróciła się do strony rosyjskiej z prośbą o wyjaśnienia dotyczące sytuacji w rejonie. W odpowiedzi usłyszano, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego, a działania mają charakter rutynowy. Dla nas była to sytuacja zagrożenia, dlatego podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu drogi - podkreślił Saarepuu w programie.

W rozmowie z mediami Saarepuu zapewnił, że poziom zagrożenia nie wzrósł w związku z incydentem, jednak sytuacja na granicy pozostaje napięta. Obserwujemy ciągłe testy i prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej, takie jak kradzieże znaków granicznych, tworzenie kolejek na granicy czy zakłócanie sygnałów GPS - podkreślił w sobotę.

Minister spraw wewnętrznych Igor Taro powiedział wczoraj, że uzbrojona grupa opuściła obszar. Nie ma bezpośredniego zagrożenia wojną. Estońskie Siły Obronne nieustannie to potwierdzają. Incydent w "bucie Saatse" nie zmienił tej sytuacji - zaznaczył.

Nietypowa droga

Obecnie obowiązuje objazd drogi. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Objazd ma obowiązywać co najmniej do wtorku, 14 października.

Droga Varska - Ulitina jest wyjątkowa, ponieważ około 800-metrowy odcinek przebiega po stronie rosyjskiej między wsiami Lutepaa i Sesniki - informuje portal Delfi. Jeszcze jeden - inny - około 30-metrowy odcinek drogi chwilowo przekracza granicę między Estonią a Rosją.

Przejazd tą drogą jest dozwolony, pod warunkiem że pojazd nie zatrzyma się w odległości mniejszej niż kilometr od buta Saatse. Planowane jest wybudowanie drogi omijającej rosyjskie terytorium.