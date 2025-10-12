Ze względu na możliwe prowokacje Estonia do wtorku zamknęła przejście graniczne i część przygranicznej drogi nazywanej „butem Saatse” w południowo-wschodniej części kraju. Powodem było zauważenie „większej niż zwykle” grupy uzbrojonych Rosjan.
Estońska straż graniczna wyjaśnia, że część zamkniętej drogi przechodzi przez terytorium Rosji i w normalnych warunkach Estończycy mogą przez nią przejeżdżać.
Wskazano, że rosyjscy pogranicznicy regularnie ten obszar patrolują, ale w piątek zauważono "większą niż zwykle" grupę uzbrojonych mężczyzn w mundurach wojskowych. "Aby zapobiec ewentualnym incydentom i zapewnić bezpieczeństwo Estończykom, postanowiliśmy tymczasowo zamknąć drogę" - poinformowała straż graniczna.
W sobotę straż graniczna opublikowała nagranie wideo, na którym widać grupę siedmiu osób w mundurach wojskowych stojących na drodze, trzymających broń i w większości ukrywających twarze - informuje publiczny nadawca ERR.
W piątek nasze patrole przez cały dzień obserwowały, że aktywność po stronie rosyjskiej w rejonie Saatse była znacznie intensywniejsza niż zwykle. Widzieliśmy różne uzbrojone grupy poruszające się wzdłuż granicy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Patrząc na ich mundury można stwierdzić, że na pewno nie byli to strażnicy graniczni - powiedział Meelis Saarepuu, szef straży granicznej w regionie, w sobotnim wieczornym programie informacyjnym "Aktuaalne kaamera".