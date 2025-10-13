"Europa stoi w obliczu realnego zagrożenia ze strony Rosji"– alarmuje szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej. Martin Jaeger podkreśla, że sytuacja jest napięta i wymaga natychmiastowej czujności oraz przygotowań. Jego zdaniem Kreml dąży do doprowadzenia Europy do „stanu rezygnacji”.

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger przemawiał przed deputowanymi odpowiedzialnymi za nadzór nad niemieckim wywiadem. / ODD ANDERSEN/AFP/East News / East News

Europa stoi w obliczu realnego zagrożenia ze strony Rosji - ostrzegł szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej.

Martin Jaeger podkreśla, że ryzyko otwartego konfliktu jest coraz większe, a Kreml dąży do osłabienia i zastraszenia Zachodu.

W jego ocenie, Władimir Putin wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi, by osiągnąć swoje cele. Wśród nich wymienił manipulacje wyborcze, propagandę, prowokacje, zastraszanie, szpiegostwo, sabotaż, naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i samoloty.

Rosja testuje granice Zachodu

Martin Jaeger, szef Federalnej Służby Wywiadowczej (BND), podczas wystąpienia przed deputowanymi odpowiedzialnymi za nadzór nad niemieckim wywiadem, ostrzegł przed możliwością "gorącej konfrontacji" z Rosją.

Jego zdaniem Kreml konsekwentnie dąży do osłabienia Europy i doprowadzenia jej do "stanu rezygnacji". Nie możemy się łudzić, że ewentualny rosyjski atak nastąpi dopiero w 2029 roku. Już dziś sytuacja jest zapalna - ocenił Jaeger.

Szef BND zwrócił uwagę, że różnice między pokojem a wojną stają się coraz mniej wyraźne. W Europie pokój może w dowolnej chwili przerodzić się w otwartą konfrontację. Musimy przygotować się na dalsze zaognianie sytuacji - podkreślił.

Metody działania Kremla

Według Jaegera Rosja nie ustaje w próbach destabilizacji Zachodu, testując granice NATO i podważając bezpieczeństwo europejskich demokracji.

Europa, sparaliżowana strachem i bezczynnością, ma zostać doprowadzona do stanu rezygnacji - ostrzegł szef BND.

Jaeger wyliczył, że Rosja sięga po szeroki wachlarz środków, aby osiągnąć swoje cele. Wśród nich wymienił manipulacje wyborcze, propagandę, prowokacje, zastraszanie, szpiegostwo, sabotaż, naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i samoloty, a także zabójstwa i prześladowania.

Nic z tego nie jest nowe, ale w swoim nasileniu stanowi nowy poziom konfrontacji - zaznaczył.

Apel o czujność i powściągliwość

Już wcześniej niemiecki minister obrony Boris Pistorius również ostrzegał, że Rosja może być zdolna do przeprowadzenia militarnego ataku na terytorium NATO jeszcze przed 2029 rokiem. Minister podkreślał jednak konieczność zachowania rozwagi i unikania prowokacji, które mogłyby doprowadzić do eskalacji konfliktu.

Pistorius wielokrotnie apelował o powściągliwość w przypadku dylematów dotyczących ewentualnego strącania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną krajów NATO. Ostrzegał także przed wpadnięciem w "pułapkę eskalacyjną Putina".



Eksperci podkreślają, że obecna sytuacja w Europie wymaga zarówno wzmożonej czujności, jak i współpracy państw członkowskich NATO w celu przeciwdziałania rosyjskim prowokacjom i działaniom destabilizującym.