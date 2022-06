We wstrząsach wtórnych, które wystąpiły na wschodzie Afganistanu w piątek rano, zginęło co najmniej 5 osób, a 11 jest rannych - przekazało afgańskie ministerstwo zdrowia. W środowym, najbardziej tragicznym w skutkach od lat trzęsienia ziemi, zginęło ponad tysiąc osób, a 2 tys. zostało rannych. Talibski rząd zakończył jednak akcję poszukiwawczo-ratowniczą, dwa dni po katastrofie.

Zniszczenia w wiosce Gayan / STRINGER / PAP/EPA

Dziś rano doszło do kolejnego trzęsienia ziemi w Paktice w dystrykcie Gayan, wedle pierwszych informacji zginęło w nim 5 osób - przekazał rzecznik ministerstwa Sharafat Zaman, cytowany przez agencję Reutera.

Amerykańska agencja geologiczna USGS podała, że magnituda piątkowych wstrząsów wyniosła 4,3 i wystąpiły one niedaleko granicy Afganistanu z Pakistanem. Środowe trzęsienie ziemi miało magnitudę, według różnych źródeł, między 5,9 a 6,1.

Operacja poszukiwawcza została zakończona - poinformował także w piątek rzecznik ministerstwa ds. zarządzania katastrofami Mohammad Nassim Haqqani.

Rzecznik nie wyjaśnił, dlaczego akcję przerwano, a, jak komentuje Reuters, ludzi wyciągano żywych spod gruzów, po innych trzęsieniach ziemi, po znacznie dłuższym czasie. Przedstawiciel oenzetowskiej agencji UNICEF przekazał w czasie briefingu w Genewie, że oczekuje się, iż liczba zabitych w środowym trzęsieniu ziemi wzrośnie w nadchodzących dniach.

Ministerstwo zdrowia nie ma wystarczającej ilości leków, potrzebujemy pomocy medycznej i innych niezbędnych artykułów, bo to wielka katastrofa - poinformował Haqqani.

Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Zjednoczone Emiraty Arabskie przekazały w czwartek, że zamierzają wysłać pomoc do Afganistanu. W piątek podobne oświadczenie złożyły Chiny. Do kraju dotarło już zaopatrzenie z Pakistanu, Iranu i Kataru. Indie oświadczyły, że wysłały do Kabulu 27 ton niezbędnych artykułów, w tym namiotów i koców, które mają być dystrybuowane za pośrednictwem ONZ i Afgańskiego Czerwonego Półksiężyca.

Pakistańskie obserwatorium meteorologiczne oceniło, że epicentrum środowego trzęsienia znajdowało się w afgańskiej prowincji Paktika, około 50 km na południowy zachód od miasta Chost. Największym zniszczeniom uległy graniczące z Pakistanem wschodnie prowincje Afganistanu: Paktika, Chost i Nangarhar.