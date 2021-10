Najbardziej poszukiwany handlarz narkotyków w Kolumbii, szef potężnego kartelu Clan del Golfo Dairo Antonio Usuga, znany jako "Otoniel", został schwytany w północno-zachodniej części kraju - poinformował kolumbijski rząd.

Dairo Antonio Usuga, szef potężnego gangu handlującego narkotykami. Zatrzymanie / Colombian Presidency HANDOUT / PAP

50-letni Usuga został zatrzymany w piątek w mieście Necocli, jednej z głównych twierdz kartelu w pobliżu granicy z Panamą, w wyniku operacji z udziałem ponad 500 członków kolumbijskich sił specjalnych.

Clan del Golfo to najpotężniejszy gang handlarzy narkotyków w Kolumbii, największy na świecie eksporter kokainy. Aresztowanie "Otoniela" to ogromny w ostatnich dziesięcioleciach cios rządu kolumbijskiego w zorganizowaną przestępczość w kraju, porównywany przez władze w Bogocie do zabicia w 1993 roku Pablo Escobara, kolumbijskiego barona narkotykowego.

Za pomoc w schwytaniu Usugi Stany Zjednoczone oferowały nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów.



Dairo Antonio Usuga był szefem gangu handlującego narkotykami złożonego z byłych członków grup paramilitarnych, którzy toczyli zaciekłą walkę z lewicowymi partyzantami do 2010 roku. W marcu kolumbijska policja, przy współpracy ze służbami amerykańskimi, schwytała siostrę "Otoniela" podejrzaną o handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Nini Usuga została przekazana Stanom Zjednoczonym.